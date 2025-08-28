Susijengin 18-vuotias "sytkäri" esitteli lyhyessä ajassa ääripäänsä – "12 000 ihmistä jaloilleen"

Arvokisadebytantti Miikka Muurinen pelasi vain reilut kahdeksan minuuttia ja teki viisi pistettä Susijengin 93–90-voitossa Ruotsista keskiviikkona, mutta 18-vuotiaan panos oli silti merkittävä.

Muurisen tilanne oli hieman kysymysmerkki EM-kotikisojen alla, mutta keskiviikkoillan kisastartti osoitti sen, miksi hän on mukana joukkueessa.

Superlupaus teki muutaman huippusuorituksen 4. erässä, mikä sytytti Susijengin ja kotiyleisön trillerimäisen Ruotsi-ottelun ratkaisuhetkillä.

– Onhan se ihan kiva fiilis, kun saa 12 000 ihmistä jaloilleen, Muurinen totesi MTV Urheilulle ottelun jälkeen.

– En malta odottaa, että pääsemme pelaamaan seuraavia matseja tässä turnauksessa.

Miikka Muurisen tähtihetki keskiviikkona: Villit tuuletukset donkin jälkeen.IMAGO/Beautiful Sports/ All Over Press

Voimakorien jälkeen Muurinen teki parketilla muutaman virheen. Nuorukainen otettiin penkille aikalisän aikana. Muurisen tunteet menivät vuoristorataa.

– Totta kai siinä meni. Tiukka matsi, ja kävi vähän kämmi. Kyllä se vähän väkisinkin tulee minunlaisella tyypillä, kun haluan voittaa. Se merkitsee minulle niin paljon. Eihän se kivaa ollut.

Muurinen antoi itselleen kouluarvosanan "kasimiikka" EM-debyytistään. Kun voitto tuli vaikeamman kautta, se palvelee Susijengiä jatkossa.

– Itsevarmuutta. Sitä me tarvitsemme seuraaviin peleihin. Tänään me saimme sitä hyvin kasvatettua.

Myös päävalmentaja Lassi Tuovi tunnusti Muurisen suoritusten arvon.

– Olen iloinen ja onnellinen, että hän pääsi jo nyt kokemaan nämä (kisat), sillä nämä kasvattavat hänestä parempaa pelaajaa.

– Jo tänäänkin hän oli sitten sellainen sytkäri, joka laittoi siinä vähän liekkiä roihuamaan. Hän tuo varmasti myös turnauksen edetessä meille enemmän ratkaisumalleja ja vaihtoehtoja, Tuovi summasi MTV Urheilulle.

Susijengin kisat jatkuvat ottelulla Isoa-Britanniaa vastaan perjantai-iltana.

