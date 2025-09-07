Kommentti: Susijengiltä kaikkien aikojen paukku – yllätysnimi pelasi elämänsä ottelun

Susijengi tarjosi suomalaisfaneille niin Riiassa kuin kotisohvilla kaikkien aikojen suurimman yksittäisen voiton suomalaisessa palloiluhistoriassa. Jalustalle voisi ja pitääkin nostaa monta onnistujaa, mutta yksi nimi nousee ylitse muiden, kirjoittaa paikan päällä kisoja seuraava MTV Urheilun Kasperi Kunnas.

Sensaatio on paras sana kuvaamaan sitä, mitä Riiassa eilen tapahtui. Turnauksen suurin ennakkosuosikki Serbia ja maailman parhaana koripalloilijana pidetty Nikola Jokic jäivät nuolemaan näppejään, kun Suomi paineli ohituskaistaa puolivälieriin.

Suoritus on huima niin monella tapaa. Suomi matkusti Riikaan pelillisessä taantumassa kärsittyään alkulohkossa kaksi peräkkäistä tappiota – ensin niukasti Liettualle, sitten valovuoden erolla Saksaan. Ilmassa ei ollut mitään merkkejä siitä, että Susijengi olisi pystynyt edes haastamaan Serbiaa voitosta.

Joukkue kuitenkin uskoi itseensä, mikä näkyi kentällä heti ylösheitosta lähtien. Suomalaiset rynnivät hyökkäyslevypalloihin ja laittoivat kroppaa likoon puolustuspäässä. Henki näkyi esimerkiksi virhetilastossa: Suomi rikkoi vastustajaa lähes kymmenen kertaa turnauksen aiempaa keskiarvoaan useammin.

Kunniaa Lassi Tuoville ja Suomen koko valmennusjohdolle onnistuneesta pelisuunnitelmasta. Mutta suurin kunnia kuuluu tietenkin pelaajille.

Lauri Markkanen piti omaa peliään jälleen hieman vaisuna. Ehkä se sitä tavallaan olikin, mutta tilastot ovat yhtä kaikki komeaa katseltavaa. 29 pistettä, kahdeksan levypalloa, kolme syöttöä, neljä riistoa.

Yllättävää kyllä, koko turnauksen mittakaavassa Markkanen on riistotilastossa kakkosena Slovenian supertähden Luka Doncicin perässä. Markkanen on riistänyt pallon vastustajaltaan keskimäärin kolmesti ottelussa. Se on posketon lukema suhteessa siihen, että esimerkiksi NBA:ssa hänen keskiarvonsa on 0,7 riistoa ottelua kohden.

Vielä kun Markkanen alkaisi jälleen osua kaaren takaa. Suomen kahdessa ensimmäisessä ottelussa kolmosheitot upposivat huimalla 53 prosentin tarkkuudella (9/17). Sitten käsi jäätyi ja neljässä edellisessä pelissä kolmostarkkuus on pudonnut surkeasti 13 prosenttiin (3/24). Mitä vielä voisikaan tapahtua, jos Markkanen saa kätensä jälleen lämpimäksi…

Viimeisellä neljänneksellä suomalaiset sovittivat vuorovedoin sankarin viittaa harteilleen. Kypsästi pelannut Miikka Muurinen upotti kaksi kolmosta pohjaan aivan Jokicin nenän edestä. Elias Valtonen viimeisteli päätöskymppiin kymmenen pistettä ja heitti ottelun ratkaisseen kolmosen sisään, sekin Jokicin naamaan.

Koko ottelun kuvassa yksi nimi nousee kuitenkin muiden yläpuolelle: Miro Little. Alkulohkossa kovin vaisua peliä esittänyt takamies pelasi elämänsä maaottelun ja mihin paikkaan! 13 pisteen saldo sivusi hänen maajoukkue-ennätystään. Kahdeksan levypalloa, se taas oli ennätys. Kuusi syöttöä. Kolme riistoa. Teholukema 25, ennätys. Peliaikaa 28 minuuttia, ennätys.

Alkusarjan jälkeen pohdin jopa, olisiko viimeisenä kisoista rannalle jätetty Henri Kantonen pitänyt sittenkin valita joukkueeseen Littlen ohi. Eilen tähän pohdintaan saatiin yksiselitteinen vastaus.

Little oli Serbiaa vastaan nostettu yllättäen avausviisikkoon. Päävalmentaja kuitenkin taisi tietää tarkalleen, mitä oli tekemässä. Tv-kameroihin tarttui pelin jälkeen hieno hetki. Voitonhuuman keskellä yleensä kovin stoalaisesti esiintyvä Tuovi löysi katseellaan Littlen ja hymyili, ikään kuin sanoakseen ”tiesin, että pystyt tähän”. Sitten he halasivat.

Olipa ilta.