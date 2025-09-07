Suomelle pamahti yllätysvastus EM-kisoissa – näin kommentoi Susijengi

Vajaa vuorokausi Serbia-voiton jälkeen koripallomaajoukkueen päävalmentaja Lassi Tuovi, muu valmennusjohto ja pelaajat seurasivat Suomen seuraavan vastustajan selviämistä Riian areenassa sunnuntaina.

Suomi kohtaa EM-kisojen puolivälierissä keskiviikkoiltana Georgian, joka kepitti Ranskan 80–70.

Ranska voitti olympiahopean vuosi sitten Pariisissa, mutta EM-kisoissa sen riveistä puuttui liuta pelaajia. Heistä näkyvimpinä oli maanosan paras isojen miesten duo Rudy Gobert-Victor Wembanyama. Tämän seurauksena Ranskalta puuttui sekä kokoa että heittovoimaa, ja Georgia väänsi hitaalla pelillään voiton.

Viime marraskuussa Suomi hävisi kahdesti Georgialle EM-karsinnoissa, mutta noissa otteluissa Lauri Markkanen ei puolestaan ollut mukana.

Suomi haluaa päästä vauhtiin isoa, mutta hidasta vastustajaa vastaan.

– Kumman koripalloa pelataan, tulee olemaan vahvoilla. Georgia on iso, voimakoripalloon nojaava. Meidän pitää saada oma peli kulkemaan, Tuovi sanoi.

Georgian peli pyörii kahden miehen, pelinjohtaja Kamar Baldwinin ja laitahyökkääjä Tornike Shengelian ympärillä.

– Se ei ole tyypillinen iso ja hidas joukkue, koska heillä on kaksi supertähteä, jotka voivat tällä tasolla yhtenä iltana voittaa pelejä. Tarvitaan joukkuepuolustusta, Tuovi sanoi.

Ottelun puoliajalla mediaa tavannut sentteri Alexander Madsen sanoi ääneen sen, että asetelmat muuttuvat täysin ensimmäiseltä pudotuskierrokselta, jolloin Serbia oli Suomea vastaan selkeä ennakkosuosikki.

Keskiviikon puolivälierään Suomi lähtee vahvoista asemista.

– Molemmat sopivat meille loistavasti, Madsen sanoi puoliajalla tulevasta vastustajasta.

"Ei koskaan selittele"

Ranskan ja Georgian välisen ottelun puoliajalla lyhyesti mediaa tavannut Andre Gustavson kertoi uneen pääsyn Serbia-voiton jälkeen vieneen pitkään.

– Älytön suoritus. Työ ei ole loppunut, tästä mennään eteenpäin, Gustavson sanoi.

Miten joukkueen itseluottamus rakennettiin kahden tappion jälkeen?

– Se perustuu meidän päivittäiseen tekemiseen. Me ei lopetettu hauskanpitoa ja hyvää energiaa. Kukaan ei mennyt negatiivisuuteen tai ollut allapäin.

Lauantainen voitto Serbiasta oli ennen muuta voitto Suomen takakentälle, jota on pidetty maajoukkueen heikkona kohtana.

Miro Little korvasi Edon Maxhunin aloittavana pelintekijänä ja Jacob Grandison kapteeni Sasu Salinin heittävänä takamiehenä.

– Haimme painetta pallolliseen puolustukseen, Tuovi selitti Littlen nostamista aloitukseen.

Little vastasi huutoon pelaamalla keräämällä 13 pistettä pelitilanneheittotarkkuudella 4/7, kahdeksan levypalloa, kuusi syöttöä ja kolme riistoa.

Oliko se Littlen uran paras miesten maaottelu?

– Tähän mennessä kyllä, Tuovi vastasi.

Se oli makea onnistuminen uralla, joka on viime vuosina polkenut paikallaan. Little herätti suurta innostusta Suomen valmennusjohdossa murtautuessaan alaikäisenä maajoukkueeseen kaudella 2021–2022 ja puhui itse julkisesti tavoitteestaan edetä NBA:han.

Littlen kaksi viime kautta Yhdysvaltain yliopistosarjoissa ovat tuottaneet pettymyksen toisensa perään, eikä Little ei ole kovasta työnteosta huolimatta onnistunut kehittämään luotettavaa kaukoheittoa.

Serbiaa vastaan Little heitti sisään kolme viidestä kolmosyrityksestään, kun sitä ennen hän oli EM-kisoissa upottanut vain 27 prosenttia kolmosistaan.

– Hän on nöyrin pelaaja, jota olen saanut valmentaa. Hän ei koskaan selittele. Kaksi vuotta sitten MM-kisoissa hän paransi koko ajan ja pelasi parhaan pelinsä viimeisessä pelissä. Tiesimme, että hän pystyy nostamaan tasoaan turnauksen aikana, Tuovi kehui.