Lauri Markkanen kummastutti EM-kenraalissa – näin hän vastasi

Susijengi päätti EM-kisoihin valmistavat ottelunsa 106–87-voittoon Puolasta torstaina. Tähtipelaaja Lauri Markkanen ei ollut huolissaan vaisusta esityksestään.
Markkanen oli mättänyt kolmessa edellisessä maaottelussa pistelukemat 48, 31 ja 42. Torstain EM-kenraalissa hän jäi kuuteen pisteeseen osumalla vain kerran kymmenellä pelitilanneheitollaan reilussa 17 minuutissa.
– Aina ei ole paras heittopäivä, joskus heitot menevät ohi. Se nyt on urheilua, Markkanen totesi MTV Urheilulle.
Hänen mielestään kyseessä oli kuitenkin hyvä valmistava ottelu, jossa Susijengi pystyi vastaamaan omalla tavallaan Puolan fyysisyyteen.
Lue myös: Lauri Markkanen unohdettiin nolosti – mediajätti heräsi
Joukkueesta löytyi ottelussa peräti kahdeksan kovempaa pistemiestä kuin Markkanen.
– Kiva nähdä, että joukkue tukee sitten tuolla tavalla, pystyy saamaan onnistumisia noin laajalta rintamalta. Kisoissa sitten paremmin, Markkanen jatkoi vielä omasta panoksestaan.
Lue myös: Kommentti: Susijengin EM-liput ovat liian kalliita – oikea ongelma muhii pinnan alla
EM-turnauksen lohkovaihe alkaa ensi keskiviikkona. Susijengi pelaa lohko-ottelunsa Nokia Arenalla Tampereella.
Yllä olevassa haastattelussa Markkanen kommentoi myös 18-vuotiaan superlupauksen Miikka Muurisen hienoa esitystä EM-kisojen alla. Alla Muurisen ja päävalmentaja Lassi Tuovin tunnelmia.
0:45Superlupaus Miikka Muurinen, 18, pääsi irti EM-kenraalissa: "Meni nappiin joukkueella ja minulla".
3:02Susijengin päävalmentaja Lassi Tuovi tyytyväinen EM-kenraalin jälkeen – tässä on parannettava.