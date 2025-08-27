Luukut auki Ruotsissa EM-kisojen tuomaripelistä – Lauri Markkasesta kovaa puhetta: "Häpeä"

Lauri Markkanen sai kritiikkiä Ruotsista.
Julkaistu 27.08.2025 23:00
Feliks Heikkinen

Suomen miesten koripallomaajoukkue kukisti Ruotsin EM-trillerissä pistein 93-90. Susijengin tehokkain pelaaja Lauri Markkanen sai kovaa kritiikkiä ruotsalaisasiantuntijalta.

Ruotsissa keskittyminen oli 28 pistettä heittäneen Markkasen pysäyttämisessä sekä tuomaripelissä. SVT:n asiantuntijan Nick Rajacicin mielestä Markkasen hyökkäyspään virheitä katsottiin läpi sormien.

– En halua kommentoida liikaa tuomareita. Mutta, Lauri Markkasen rike oli uskomattoman paha. Se on häpeä. Minun tuntemukseni on se, että tuomarit eivät uskaltaneet viheltää Lauri Markkaselle ja antoivat periksi tietyissä tilanteissa, koska oli paineita, Rajacic jyrisi.

Suomen seuraava ottelu on luvassa perjantaina, jolloin vastaan asettuu Iso-Britannia. Lauantana on luvassa peli Montenegroa vastaan.

