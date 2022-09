Huikeaa koripalloa EM-parketilla pelannut Lauri Markkanen: "Yritin saada meidät mitalipeleihin"

Suomalainen koripallo on ottanut valtavia askeleita viime vuosina. Katso pääkuvan videolta Lauri Markkasen ajatuksia maajoukkueen kehityssuunnasta isossa kuvassa.

Ensi vuonna Susijengillä on edessään MM-kisat. Suomalainen maajoukkuekoripallo on ottanut selvästi askeleen seuraavalle tasolle. Nurkan takana odottava MM-turnaus on Markkasen mieleen.