Susijengistä paljastui lupaava signaali – "Kyllä Laurikin sieltä varmaan tulee"

Susijengin päävalmentaja Lassi Tuovi piti näkemästään miesten koripallomaajoukkueen EM-kisoihin valmistavissa peleissä.

Tuovin suojatit voittivat kaikki neljä valmistavaa peliään ensi keskiviikkona Tampereella alkavan EM-turnauksen alla. Viime torstain EM-kenraali poikkesi paljon aiemmista, sillä Suomen supertähti Lauri Markkanen heitti ainoastaan kuusi pistettä maltillisella peliajalla.

Peräti kahdeksan suomalaispelaaja teki Puola-voitossa enemmän pisteitä kuin Markkanen.

– Se on hyvä signaali. Ja ehkä se tapa vielä eniten, että aika harvoin kansainvälisessä pelissä hyvää maata vastaan on 32 (koriin johtanutta) syöttöä. Se kertoo siitä, että olemme todella yrittäneet pelata joukkueena ja onnistuttu siinä, Tuovi iloitsi MTV Urheilun haastattelussa.

– Kyllä Laurikin sieltä sitten varmaan tulee, hän jatkoi hymyillen ykköspyssystään.

Tuovi on ihaillut joukkueensa sitoutumista ja työmoraalia EM-valmistelujen aikana. Työ on näkynyt nousujohteisina esityksinä parketilla.

EM-avausottelussa keskiviikkona Susijengi saa vastaansa Ruotsin.

– Meidän pitää edelleen tehdä töitä sen eteen, että jos joku päivä heitto ei kulje, niin silti voimme puolustuksella voittaa turnauksessa kenet tahansa, Tuovi summaa.

Suomi oli kolme vuotta sitten EM-parketilla seitsemäs hävittyään tulevalle mestarille Espanjalle puolivälierissä. Nyt joukkue on puhunut rohkeasti mitalitavoitteesta.

Lisää Tuovin ajatuksia alkavasta EM-turnauksesta yllä olevalla videolla. Alla puolestaan Markkasen ja Susijengin superlupauksen Miikka Muurisen kommentteja.

2:51 Harjoituspelit ohi – Lauri Markkanen summaa Susijengin teesit EM-kisoihin.

0:45 Superlupaus Miikka Muurinen, 18, pääsi irti EM-kenraalissa: "Meni nappiin joukkueella ja minulla".