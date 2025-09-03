Supo esittänyt tänä vuonna ennätysmäärää ulkomaalaisia poistettavaksi Suomesta

Suojelupoliisi on tänä vuonna esittänyt ennätysmäärän ulkomaalaisia poistettavaksi Suomesta kansallisen turvallisuuden varmistamiseksi.

Suojelupoliisista kerrotaan MTV:lle, että tähän mennessä tänä vuonna Supo on antanut Maahanmuuttovirastolle (Migri) yhteensä noin 30 kielteistä lausuntoa vakavasti kansallista turvallisuutta vaarantavista henkilöistä.

– Lausuntojen määrä on huomattavassa kasvussa vuoteen 2024 verrattuna, Suposta lausutaan.

– Migri on lähtökohtaisesti päätynyt kokonaisharkinnassaan Supon kielteisen lausunnon mukaiseen päätökseen.

Suojelupoliisin mukaan muutoksen taustalla ovat alkuvuodesta voimaan tulleet lakimuutokset. Ne ovat lisänneet merkittävästi Supon mahdollisuuksia vaikuttaa vakavasti kansallista turvallisuutta vaarantavien henkilöiden oleskeluun Suomessa.

– Supo on tätä mahdollisuutta aktiivisesti hyödyntänyt. Pidämme ensiarvoisen tärkeänä, etteivät kansallista turvallisuutta uhkaavat henkilöt jää Suomeen, Suposta lausutaan MTV:lle.

Supo viittaa lakimuutoksilla tammikuussa ja toukokuussa voimaan tulleisiin ulkomaalaislain muutoksiin.

Ensimmäinen on mahdollistanut henkilön pakolaisaseman tai toissijaisen suojelun aseman lakkauttamisen kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi. Toinen on mahdollistanut myös pysyvän oleskeluluvan lakkauttamisen samalla perusteella.

Pelkkä epäilykin riittää

Kansallisen turvallisuuden suojaaminen on yksi karkottamisperusteista. Jo pelkkä epäilykin kansallisen turvallisuuden vaarantamisesta voi johtaa ulkomaalaisen karkottamiseen Suomesta.

– Jos henkilön arvioidaan vaarantavan kansallista turvallisuutta, niin silloin riittää pelkkä rikosepäily, kertoo maasta poistamisten prosessinomistaja Olli Koskipirtti Maahanmuuttovirastosta.

– Jos on kysymys muunlaista rikollisuudesta, niin silloin pääsääntöisesti edellytetään sitä, että henkilö on tuomittu siitä rikoksesta.

Palautuskiellon takia kaikkia kansallista turvallisuutta vaarantavia henkilöitä ei kuitenkaan voida karkottaa Suomesta, vaikka viranomaiset heidät tahtoisivat ulos maasta.

Palautuskielto perustuu kansainväliseen oikeuteen ja Suomen perustuslakiin. Se tarkoittaa sitä, ettei ketään voida poistaa maasta sellaiseen valtioon jossa häntä uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus, vaino tai muu epäinhimillinen kohtelu.

– Suomessa on kansallista turvallisuutta vaarantavia henkilöitä, joita ei voida palautuskiellon vuoksi tällä hetkellä palauttaa, Suposta kerrotaan MTV:lle.

– Supolla on käytössään myös muita keinoja kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi sellaisessa tilanteessa, jos kansallista turvallisuutta vaarantava henkilö oleskelee palautuskiellon vuoksi Suomessa.

Supon seurannassa 350 henkilöä

Supon Migrille antamat lausunnot ulkomaalaisista perustuvat sen omaan tiedustelutietoon, jota muilla viranomaisilla ei ole käytössään.

– Supo hankkii tiedustelutietoa esimerkiksi tiedustelumenetelmien käytöllä sekä kansainvälisessä tiedusteluyhteistyössä, Suposta kerrotaan.

Suojelupoliisilla on seurannassaan noin 350 terrorismin torjunnan kohdehenkilöä. Kyseisten eri ideologioita edustavien henkilöiden arvioidaan aiheuttavan uhan Suomen kansalliselle turvallisuudelle.

Seurattavien henkilöiden joukossa on ulkomaalaisia ja kantasuomalaisia.

Rikosten takia Suomesta karkotetaan vuosittain yhteensä noin 120 ulkomaalaista. Määrä sisältää kansallisen turvallisuusuhan takia karkotetut ja siinä ovat mukana myös erilaisten muiden rikosten takia karkotetut henkilöt.

Valtaosa karkotuksista johtuu siitä, ettei henkilöllä ole oleskelulupaa Suomessa.