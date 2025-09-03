Näin Milan Jaff suhtautui karkotuspäätökseen – prosessissa voi kestää vielä pitkään

Useista vakavista rikoksista tuomittu Milan Jaff aiotaan karkottaa Suomesta Irakiin.

Jaffin avustaja, lakimies Ville Hoikkala kertoo, että karkotuspäätös tuli heinäkuun aikana. Hänen mukaansa Jaff ei suhtautunut siihen suopeasti.

– Hän halusi valittaa, Hoikkala sanoo.

Valitusprosessissa kestää Hoikkalan mukaan pitkään, ehkä noin vuosi. Jos hallinto-oikeus päätyy hylkäämään valituksen, Jaffin karkotuspäätös voidaan toimeenpanna heti. Asiasta voi tästäkin huolimatta hakea valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Iltalehti.

Jaff tuli suurelle yleisölle tutuksi katujengijohtajana, vaikka vaikka hovioikeus onkin sittemmin linjannut, ettei Jaffin johtama Kurdish Mafia ollut lain tarkoittama järjestäytynyt rikollisryhmä.

Jaff on tuomittu useista vakavista rikoksista.

Helsingin hovioikeus tuomitsi hänet ja räppäri Cavallinina tunnetun Yahue Mohamudin noin kuuden vuoden vankeuteen törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta, joka koski suunnitelmaa väkivallanteosta ravintola Kaivohuoneella lokakuussa 2021. Kesäkuussa korkein oikeus päätti, ettei se myönnä asiassa valituslupaa, jolloin Jaffin ja Mohamudin tuomiot jäivät pysyviksi.

Hovioikeus tuomitsi Jaffin ja Mohamudin myös Espoossa syyskuussa 2021 tapahtuneesta ampumisesta, jonka tiimoilta he syyllistyivät tapon yritykseen.

Samalla korkein oikeus päätti olla antamatta Jaffille valituslupaa elokuussa 2020 tapahtuneesta asiasta, jonka tiimoilta hovioikeus tuomitsi hänet raiskauksesta.

Hovioikeus arvioi teosta oikeudenmukaiseksi rangaistukseksi 3,5 vuotta vankeutta. Hovioikeus otti kuitenkin huomioon Jaffin aiemmat ehdottomat vankeusrangaistukset ja tuomitsi tämän yhden vuoden ja kahden kuukauden ehdottomaan vankeuteen.

