Supo: Suomessa on useita terroristijärjestö Isisiin kytköksissä olevia henkilöitä – "He ovat merkittäviä toimijoita"

Suojelupoliisin mukaan Suomessa on useita terroristijärjestö Isisiin kytköksissä olevia henkilöitä, joista osa on jopa merkittävässä roolissa järjestössä.

– Suomessa on hyvinkin merkittäviä toimijoita Isisiin liittyen. He liittyvät erityisesti toiminnan tukemiseen, propagandan valmisteluun, suunnitteluun ja rahoitukseen. Näitä asioita keskusrikospoliisi nyt tutkii, suojelupoliisin päällikkö Juha Martelius sanoo Rikospaikan haastattelussa.

Viime syyskuussa uutisoitiin, että keskusrikospoliisi epäilee kolmen ulkomaalaisen miehen osallistuneen radikaali-islamistisen terroristiryhmän eli Isisin toimintaan Helsingissä. Miehet vangittiin Helsingin käräjäoikeudessa KRP:n vaatimuksesta.

Viranomaiset pääsivät miesten jäljille suojelupoliisin tiedustelutoiminnan avulla. Epäillyt otettiin kiinni 10. syyskuuta viime vuonna. Poliisi on ollut hyvin vaitonainen rikosepäilystä.

– Suojelupoliisi ei yleensä ikinä tule julkisuuteen menestyksekkäistä operaatioista, koska suojaamme toimintaamme ja menetelmiämme. Sen verran voin tästä kertoa, että keskusrikospoliisin pidätykset asiassa perustuivat supon tiedustelutietoon, meidän aika laajaankin operaatioon ja kansainväliseen yhteistyöhön, Martelius avaa asiaa.

Kansainvälistä toimintaa

Supon mukaan Suomen terrorismin uhka-arvio on kaikesta huolimatta ennallaan, eikä ole viitteitä siitä, että Suomeen kohdistuisi terroriuhkaa.

Isisiin kytköksissä olevat ihmiset Suomessa toimivat kansainvälisesti eikä tällä hetkellä ole viitteitä siitä, että he suunnittelisivat terroristisia tekoja Suomessa tehtäviksi.

– Kysymys on ennemminkin kansainvälisestä yhteistyöstä. Totta kai kun terrorismi on kansainvälistä ja toimimme kansainvälisessä yhteistyössä, niin olemme samassa veneessä kaikkien meidän kumppanimaidemme kanssa, jotka terrorismia torjumme. Siinä mielessä tämä on myös Suomen asia, Martelius sanoo.

Supon mukaan Suomessa suurin terrorismiin liittyvä uhka liittyy äärioikeistolaiseen ja ääri-islamistiseen radikalismiin.

– Entistä enemmän seuraamme myös sitä, mitä vasemmalla laidalla tapahtuu. Suomessa ei ole sellaista uhkaa nyt, että olisi väkivaltaista radikalismia nähtävissä. Euroopassa sen sijaan sitä on hyvin paljon. Supon tehtäviin kuuluu myös tämän tyyppisten nousevien ilmiöiden seuraaminen.