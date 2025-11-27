Nuorella ruotsalaismiehellä oli synkkä natsitausta.

Ruotsalainen 23-vuotias Alexander Holmberg suunnitteli toteuttavansa joukkomurhan Rotterdamissa vuonna 2020 järjestetyissä Euroviisuissa.

Asiasta kertoo Aftonbladet.

Alkuvuodesta 2020 Luxemburgin poliisi sai tietoonsa, että äärioikeistolainen ryhmä suunnittelee terrori-iskua. Pian 60 poliisin ryhmä iski Luxemburgissa ruotsalaisen isänsä kanssa kasvaneen Holmbergin kotiin.

Poliisi löysi muun muassa pullollisen syövyttävää happoa sekä pommilaboratorion.

Kesällä pidetyssä oikeudenkäynnissä Holmberg myönsi, että hänellä oli kellarissaan laboratorio, jossa hän suunnitteli pommia.

Miehen mukaan hän suunnitteli iskuja Ruotsiin, Luxemburgiin ja Alankomaihin.

Rotterdamin Euroviisuja koskevat suunnitelmat oli nimetty Google-dokumentissa "Hauskaa aikaa Euroviisuissa 2020 – Paremman ja vähemmän ylihyväksyttävän tulevaisuuden puolesta". Hän suunnitteli iskua toisen hollantilaisen miehen kanssa.

Miehet olivat suunnitelleet soluttautumista turvallisuushenkilöstöön ja pakoreittien tukkimista. He hankkivat piirustuksia viisuareenasta ja luonnostelivat skenaarion iskua varten.

Mies kertoi, että Euroviisut oli valittu iskun kohteeksi viisujen queer-positiivisuuden vuoksi.

Holmberg ehdittiin pidättää ennen kuin hän ehti toteuttaa iskuja.

Tuomio tuli

Holmberg tuomittiin vasta tänään terroristijärjestön johtamisesta sekä ase- ja räjähderikoksista, vaikka oikeudenkäynti käytiin jo kesällä.

Oikeudessa Holmberg tunnusti syytteet terrorismista, aseiden hallussapidosta ja erittäin räjähtävien kemikaalien käsittelystä.