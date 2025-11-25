Gazan aselevon välittäjämaat Egypti, Qatar ja Turkki kävivät tiistaina Kairossa keskusteluja aselevon toisen vaiheen toteutuksesta Israelin ja äärijärjestö Hamasin välillä.

Asiasta kertoi Egyptin valtioon kytkeytyvä uutiskanava Al-Qahera News, jolla on yhteyksiä Egyptin tiedusteluelimiin.

Median mukaan tapaamiseen osallistuivat Egyptin ja Turkin tiedustelujohtajat sekä Qatarin pääministeri. Keskusteluja käytiin siitä, miten Yhdysvaltojen kanssa tehdään yhteistyötä aselevon toisen vaiheen onnistumisen eteen.

Kaksi päivää ennen tiistain tapaamista Hamasin edustajat tapasivat Egyptin tiedustelujohtajan Hassan Rashadin kanssa.

Lokakuussa alkaneen aselevon kestävyyttä ovat koetelleet aika ajoin puhjenneet selkkaukset. Israel ja Hamas ovat molemmat syyttäneet toisiaan aseleporikkomuksista.

Lue myös: Punainen Risti vastaanotti panttivangin ruumiin Gazasta