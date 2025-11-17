Yhdysvaltain ulkoministeriö syyttää Cartel de los Solesia terroristisesta väkivallasta sekä huumeiden salakuljettamisesta Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan.

Yhdysvaltain ulkoministeriö aikoo julistaa väitetyn venezuelalaisen Cartel de los Soles -huumekartellin kansainväliseksi terroristijärjestöksi.

Ministeriön mukaan kartellia johtavat Venezuelan presidentti Nicolas Maduro sekä muut hänen hallintonsa korkea-arvoiset jäsenet. Ministeriö syyttää Cartel de los Solesia terroristisesta väkivallasta sekä huumeiden salakuljettamisesta Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan.

Väitetty järjestö on saanut nimensä Venezuelan asevoimien kenraalien arvomerkeissä käytetyistä auringoista.

Monien asiantuntijoiden mukaan Cartel de los Solesia ei käytännössä ole olemassa, vaan termillä on kuvattu ennemmin Venezuelan korruptoitunutta järjestelmää, jossa maan poliittinen ja sotilaallinen johto hyötyvät yhteistyöstä huumekartellien kanssa.