Yhdysvaltain ilmoittama päätös luokitella Cartel de los Soles terroristijärjestöksi tuli voimaan maanantaina.

Venezuela ilmoitti maanantaina pitävänsä perusteettomana Yhdysvaltain päätöstä julistaa venezuelalainen huumekartelli terroristijärjestöksi. Venezuelan ulkoministeriön mukaan Yhdysvallat pyrkii linjauksellaan oikeuttamaan väliintulon Venezuelassa.

Yhdysvaltain ilmoittama päätös luokitella Cartel de los Soles terroristijärjestöksi tuli voimaan maanantaina. Monien asiantuntijoiden mukaan Cartel de los Solesia ei käytännössä ole olemassa, vaan termillä on kuvattu Venezuelan korruptoitunutta järjestelmää, jossa maan poliittinen ja sotilaallinen johto hyötyvät yhteistyöstä huumekartellien kanssa.

On arvioitu, että Yhdysvaltain linjaus voi enteillä sotilastoimia presidentti Nicolas Maduron hallintoa vastaan.

Yhdysvaltain ulkoministeriön mukaan kartellia johtavat Venezuelan presidentti Maduro sekä muut hänen hallintonsa korkea-arvoiset jäsenet. Ministeriö syyttää Cartel de los Solesia terroristisesta väkivallasta sekä huumeiden salakuljettamisesta Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan.