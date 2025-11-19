Israel on jatkanut iskuja myös Libanoniin, vaikka maiden välillä solmittiin aselepo vuosi sitten.

Gazassa ainakin 22 ihmistä on kuollut Israelin iskuissa eri paikoissa. Asiasta kertoo Gazan väestönsuojeluvirasto.

Israelin asevoimat kertoi tänään iskevänsä Gazassa kohteisiin, jotka sen mukaan kuuluvat äärijärjestö Hamasille.

Asevoimien mukaan Hamas oli avannut tulen kohti israelilaisjoukkoja eteläisessä Gazassa. Israelin mukaan Hamas on näin rikkonut aseleposopimusta.

Lisäksi Israelin armeija on keskiviikkona jatkanut iskuja Etelä-Libanoniin, jossa se kertoo iskeneensä useisiin kaupunkeihin.

Iskujen kohteena oli Israelin mukaan äärijärjestö Hizbollahin sotilasinfrastruktuuri. Libanonin mukaan Israel rikkoo iskuillaan maiden välille solmittua aselepoa.

Libanon on aloittanut Yhdysvaltain voimakkaan painostuksen alaisena Hizbollahin aseistariisumisen, mutta äärijärjestö ei ole suostunut luovuttamaan aseitaan.

Israel on jatkanut iskuja Libanoniin, vaikka maiden välille solmittiin aselepo vuosi sitten marraskuussa. Ennen aselepoa konflikti Hizbollahin kanssa oli jatkunut yli vuoden ja avointa sotaa oli käyty kaksi kuukautta. Hizbollah on Hamasin liittolainen.

Tiistaina isku pakolaisleiriin

Libanonin mukaan ainakin 13 ihmistä kuoli tiistaina Israelin tekemässä iskussa palestiinalaisten pakolaisleiriin Etelä-Libanonissa. Useiden kerrottiin myös haavoittuneen.

Israelin mukaan tiistaisten iskujen kohteena oli Hamasin koulutuskeskus. Israel sanoi estävänsä sen, että Gazan kaistaa hallitseva Hamas juurruttaisi toimintaansa Libanoniin.

Israelin iskut Libanonissa ovat pääsääntöisesti kohdistuneet Iranin tukeman Hizbollahin toimintaan, mutta silloin tällöin Israel on kertonut myös hyökänneensä Hamasin taistelijoita vastaan Libanonissa. Libanonin valtiollisen uutistoimiston mukaan tiistaisten iskujen kohteina olivat moskeija ja sen lähellä ollut auto.

Hamas kiisti tiistain iskujen jälkeen, että sillä olisi Libanonissa minkäänlaisia sotilaallisia laitoksia.