Miten käy Milan Jaffin? Suomesta karkotetaan rikosten vuoksi noin sata ulkomaalaista vuosittain – "Toista mahdollisuutta et Suomessa saa"

Kun ulkomaalainen syyllistyy Suomessa rikokseen, poliisi voi esittää henkilöä karkotettavaksi Maahanmuuttovirastolle.

– Suomesta voidaan karkottaa sellaisia ulkomaalaisia, jotka ovat syyllistyneet vakaviin rikoksiin tai rikoksiin on syyllistytty toistuvasti. Vakavilla rikoksilla tarkoitetaan käytännössä sellaisia rikoksia, joista voi saada vähintään yhden vuoden vankeutta, sanoo tulosalueen johtaja Anna-Lena Lindberg Maahanmuuttovirastosta.

Poliisi voi esittää karkottamista jo lievänkin tuomion perusteella, jos teot ovat toistuvia tai rikosnimike tarpeeksi vakava.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Nimikkeitä on hyvin laidasta laitaan. Voi olla huumausainerikollisuutta, väkivaltarikoksia ja muita tämän tyyppisiä tekoja. Ei ole mitään erityisiä rikoksia, joiden nimikkeiden perusteella tehdään karkottamisia, vaan oleellista on se, mikä haitta on tapahtunut ja onko kyseessä sellainen rikos, että ulkomaalaislain mukainen karkottamisperuste löytyy.

Pitkään Suomessa olleiden EU-kansalaisten kohdalla karkotuskynnys on niin kutsuttujen kolmansien maiden kansalaisia korkeampi.

Yli puolet poliisin karkotusesityksistä hylätään

Suomesta karkotetaan vuosittain noin sata ulkomaalaista rikosten perusteella. Tänä vuonna syyskuun loppuun mennessä tehdyistä karkotusesityksistä puolet esityksistä on hylätty, aiempina vuosina luku on ollut noin 40 prosenttia.

Poliisin lisäksi rikosperusteisia karkotusesityksiä voi tehdä Rajavartiolaitos. Myös Maahanmuuttovirasto itse voi laittaa asian vireille. Maahanmuuttoviraston Lindberg arvioi, että tämän vuoden tilastot tulevat todennäköisesti tasoittumaan loppuvuodesta viime vuosia vastaaviksi.

Viime vuonna eniten karkotuspäätöksiä rikosten vuoksi tehtiin Viroon ja Irakiin. Tänä vuonna Afganistaniin ei ole karkotettu ketään, syynä todennäköisimmin maan turvallisuustilanne.

Karkottamisesityksen hylkäämiseen vaikuttaa esimerkiksi alaikäisten huollettavien määrä.

– Perhesiteet voi olla sellainen asia, joka painaa vaakakupissa todella paljon, samoin lapsen etu, jos henkilöllä on lapsia Suomessa. Siinä sitten arvioidaan, kuinka vakavista rikoksista on ollut kyse.

Lindberg painottaa, että jokaisen päätöksen taustalla on kokonaisharkinta.

Karkotetaanko Milan Jaff?

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Maahanmuuttoviraston Lingberg ei ota kantaa Milan Jaffin tapaukseen.

Muun muassa katujengioikeudenkäynneistä tunnetuksi tullut Milan Jaff on Irakin kurdi, jolla ei tiettävästi ole Suomen kansalaisuutta.

Hän on some-videoillaan kertonut saapuneensa Suomeen 16-vuotiaana vuonna 2017. Mikäli hän on ollut alaikäinen turvapaikanhakija, hänelle on todennäköisesti annettu määräaikainen, yksilölliseen inhimilliseen suojeluun perustuva oleskelulupa. Tällaista lupaa ei automaattisesti jatketa, kun henkilö täyttää 18 vuotta.

Tietoa Jaffin tämänhetkisestä oleskeluluvasta ei ole saatavilla. Helsingin hallinto-oikeuteen hän ei ole valittanut oleskelulupiin liittyvistä päätöksistä, mikä viittaisi siihen, että oleskelulupaa on päätetty jatkaa Jaffin täysi-ikäistyttyä.

Käräjäoikeuden puolella Jaff on tuomittu useista vakavista väkivaltarikoksista. Rikosten tekeminen on alkanut viimeistään vuonna 2019, jolloin Jaff on ollut 19-vuotias.

Toistaiseksi pisimmän tuomionsa hän sai keväällä katujengijutussa, jossa hänet tuomittiin muun muassa tapon yrityksestä, törkeästä pahoinpitelystä ja törkeästä vapaudenriistosta kymmenen vuoden vankeuteen. Tuomiolla ei ole vielä lainvoimaa. Hän on ollut vangittuna yhtäjaksoisesti viime syksystä saakka, tuolloin hän oli 21-vuotias. Hän odottaa mielentilatutkimukseen pääsyä, kun käräjäoikeus katsoi hänet syylliseksi törkeään lapsenraiskaukseen ja raiskaukseen.

Jaffin rikokset ylittävät roimasti poliisin karkotusesityskynnyksen, eli hyvin todennäköisesti häntä tullaan esittämään karkotettavaksi siten, että päätös on voimassa heti vankilasta vapautumisen jälkeen. Ensikertalaisena hän istuu esimerkiksi kymmenen vuoden tuomiostaan puolet vankilassa, minkä jälkeen mahdollinen karkotuspäätös voidaan toimeenpanna tai odottaa lainvoimaista päätöstä säilöönoton turvin.

Rikosepäilykin voi riittää karkottamiseen

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Maahanmuuttoasioihin perehtynyt asianajaja Ville Punto arvioi, että jos Jaffilla ei ole pysyvää oleskelulupaa, lähtöpassit Suomesta saattavat tulla vielä herkemmin. Maahanmuuttovirasto päättää karkotuksesta, mikäli jatko-oleskelulupaa ei rikosten takia myönnetä.

– Tällaisia päätöksiä tehdään, vaikka ei olisi edes tuomittuna rikoksesta, vaan puhutaan pelkästään rikosepäilyistä.

Tiettävästi 22-vuotiaalla Jaffilla ei ole lapsia, mutta Punton kokemuksen mukaan esimerkiksi alaikäiset huollettavat vaikuttavat harvoin karkotuspäätöksiin, jos toisella vanhemmalla on mahdollisuus huolehtia yhteisestä jälkikasvusta.

– Kynnys on tuntumani mukaan laskenut, karkotuspäätös tulee nykyisin paljon helpommin. Toista mahdollisuutta et Suomessa oikein saa. Yksikin rikostuomio voi riittää rikosperusteiseen karkotukseen, mutta silloin edellytetään jo vakavampaa rikosta. Määräaikaisten oleskelulupien kohdalla kynnys on matalampi, kun tehdään arvio yleisen turvallisuuden vaarantamisesta.