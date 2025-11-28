SM-liigassa toteutetaan ensi kaudella niin sanottu superliiga, kun kaksi Mestis-joukkuetta nostetaan mukaan pääsarjaan. Liigan toimitusjohtaja Mikko Pulkkinen avasi MTV Urheilulle, miten "kriittinen" siirtymäkausi yritetään käytännössä pelata tasapuolisesti läpi.

SM-liigan yhtiökokouksessa päätettiin torstai-iltana siirtymisestä 14+10 joukkueen kaksiportaiseen sarjamalliin. Kaudesta 2027–2028 alkaen SM-liiga on siis 14 joukkueen sarja.

Ensi kaudella luvassa on kuitenkin 18 joukkueen siirtymäkausi, jonka päätteeksi SM-liigasta putoaa neljä joukkuetta. Runkosarjan 12 parasta etenevät pudotuspeleihin, sijoille 13–16 sijoittuneet seurat pelaavat paikasta ylempään sarjaan. Kaksi jatkaa ylhäällä ja kaksi siirtyy B-sarjaan. Sijoille 17 ja 18 sijoittuneet putoavat suoraan B-sarjaan.

Kysymys kuuluukin, miten siirtymäkausi tullaan konkreettisesti pelaamaan? Pelataanko kausi läpi esimerkiksi lohkoissa, vai miten?

– Ensinnäkin erittäin hyvä kysymys. Siitä ei ole vielä tarkkoja yksityiskohtia, mutta mikä siirtymäkautta ajaa on urheilullisuus ja tasapuolisuus, Pulkkinen linjaa MTV Urheilulle.