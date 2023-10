SM-liigaa vavisuttavien uutisten joukossa täystyrmäyksen saava huolenaihe – "Eivät kyllä ajattele, että Suomi-kiekko paremmaksi"

Liiga-karsinta pelataan keväästä 2025 alkaen Liigan viimeiseksi jääneen ja Mestiksen mestarin välillä.

Noususuunnitelmistaan määrätietoisesti tiedottanut Kiekko-Espoo voi nousta SM-liigaan jo ensi kaudeksi, mikäli se täyttää nykyiset lisenssiehdot.

MTV Urheilun asiantuntijajoukko otti kantaa SM-liigaa koskeviin suuriin muutoksiin. Asiantuntijat nappasivat kiinni kolmeen keskeiseen kysymykseen. Etenkin kasvava joukkuemäärä näyttäytyy suuntana, jota seitsikko pitää vääränä.

Oliko SM-liigan tiedottama sarjajärjestelmäuudistus onnistunut?

Jukka Jalonen: Erittäin hyvä, että on mahdollisuus pelaamalla nousta Liigaan. Kaikki kuitenkin tietävät, että Mestiksen parhaan ei ole ihan helppoa voittaa Liiga-joukkuetta. Ainakin siihen on nyt mahdollisuus. Paljon mentiin eteenpäin.

Pekka Saravo: Ehdottoman onnistunut päätös, että karsinnat palaavat. Villeimmissä unelmissa oli, että oltaisiin saatu isompi sarjan rakennemuutos. 12+10-malli tai muu vastaava. Siihen en kyllä edes uskaltanut uskoa.

Karri Kivi: Ykköskysymys oli, että auki vai kiinni, vastaus on: auki. Se on hyvä asia.

Petteri Sihvonen: SM-liigan uusi linjaus on nippa nappa minimivaatimukset täyttävä linjaus. On toki hienoa, että siellä on se iso asia, että Liiga avataan karsinnoille Mestiksen kanssa. Oikeastaan muuta pitkän päälle rakenteellisesti hyvää en toistaiseksi asiassa näe.

Ari Vallin: Merkittävä päätös karsintojen osalta. Kyllä Mestiksen pitää tässä kehittyä. Näillä resursseilla Mestis-joukkueet eivät pysty urheilullisesti kilpailemaan edes Liiga-jumboa vastaan. Edelleen pitää olla fasiliteetit ja talous kunnossa. Mestiksessä ei montaa tällaista joukkuetta ole. Tämä oli Liigalta nyt ehkä helppo päätös tehdä.

Tero Lehterä: Täydellistä jääkiekkomaailmaa ei saada luotua. Uudistus on hyvä. Kaikkia miellyttävää ratkaisua ei saada aikaan. Se, että jotain tehtiin, on olennaista.

Petri Kontiola: Karsintojen osaltahan tämä meni ihan nappiin. Lisää paljon mielenkiintoa. Pelaajat pysyvät niissä porukoissa, missä ovat aloittaneetkin. Suljettu sarja on tukenut "taloudellisia ratkaisuja" ja pelaajia on myyty. Uudistus on tosi hyvä juttu.

SM-liiga tiedotti, että jatkossa joukkueiden maksimimäärä on 16. Onko se hyvä määrä?

Jalonen: Tarkoittaa käytännössä sitä, että kun Espoo ja Jokerit sinne 2–3 vuoden aikana nousevat, niin yksi nykyisestä 15:sta ei Liigassa pelaa, näin siinä tulee käymään, ellei joku nykyisistä seuroista heitä sitä ennen pyyhettä kehään. Joukkuemäärä ei ole yllätys. Liigan hallituksessa on seurojen edustajat. Ei sieltä kukaan vapaaehtoisesti lähde mihinkään. Eikä siellä ajatella suomalaisen kiekon etua, vaan omaa etua. Häntäpään joukkueet eivät kyllä ajattele, että Suomi-kiekko paremmaksi, me lähdetään nyt Mestikseen.

Saravo: Nytkin jo 15 joukkuetta näyttää, että se on vähän liikaa. Tärkein ja paras viesti tässä tiedotteessa oli, että karsinnat tekevät paluun.

Kivi: Itse hahmottelin, että 15 joukkuetta ja sitten karsintasarjaksi 1+4, eli Mestiksen neljä parasta pelaisi karsintasarjan Liigan viimeistä vastaan. Kaikille kahdeksan peliä ja paras nousisi. Missään tapauksessa en olisi Liigan osalta alle 15 joukkueen mennyt.

Sihvonen: Kuudentoista joukkueen SM-liiga on seurojen määrän puolesta kestämätön. Jos tähän asti Liiga ei ole saanut toimimaan viidentoista laadukkaan organisaation sarjaa, miten ihmeessä se jatkossa saisi sellaisen lisäämällä joukon jatkoksi yhden seuran. Sanonkin, että nyt tehdyistä päätöksistä täytyy aikanaan jatkaa kohti niitä malleja, joista käytetään Liigan ja Mestiksen osalta ilmaisuja 10+10 tai 12+12 -malleja.

Vallin: Joukkueita on tässä mallissa liikaa. Vaikea päätös, kun tähän 15 joukkueen tilanteeseen on menty. Kuka Liigan hallituksessa sanoisi, että "hei, kyllä tässä nyt tehdään 12 tai 14 joukkueen Liiga".

Lehterä: Varmaan paras kompromissi. 16 on jollakin tavalla mahdollista, mikäli sekä Kiekko-Espoo että Jokerit nousevat. Enempää sinne on vaikeaa ympätä.

Kontiola: Onhan se kiva, että joukkueita on paljon, mutta taso ei säily. Liiga-pelaajia ei ole tarpeeksi 16 joukkueeseen. Pelaajillehan se on toki hyvä, että työpaikkoja olisi enemmän.

Pitäisikö SM-liigaa täydentää 16. joukkueella jo ensi kaudeksi?

0:49 Tero Lehterältä painokas puheenvuoro Liigan uudistuksesta – kiekkoromantiikka ei saa viedä nyt liikaa: "Ei ole Romeo ja Julia"

Jalonen: Liigan kannattaisi kyllä nyt nostaa Espoo mukaan. Sen jälkeen tulee sitten tämä luonnollinen karsintasysteemi käyttöön. Tällöin olisi mahdollista saada Jokeritkin aika nopeasti mukaan. Muutenhan nämä eivät nouse sitten yhtä nopeasti.

Saravo: Jos Espoossa on asiat sillä mallilla, että Liiga-kelpoisuus voidaan osoittaa, niin sitten pitäisi nousta. En näe siinä tapauksessa mitään estettä. Vaikeaa olisi pitää hypeä päällä pidempään. Pitkäjänteistä työtä siellä on tehty. Jos ajattelee, että Espoo ei nyt nousisi, niin sitten Jokerit ja Espoo voisivat joutua vastakkain keväällä 2025.

Kivi: Jos Kiekko-Espoo tuntee, että on valmis ja täyttää kriteerit, niin ilman muuta ensi vuonna mukaan.

Sihvonen: Ilman muuta jo kausi 2024-2025 pitää mennä kuudellatoista joukkueella. Eli Kiekko-Espoo on otettava mukaan ensi sesongiksi. Espoon nousun osalta Liigan ei pidä alkaa viljellä minkäänlaista turhaa jarruvaikutusta nyt.

Vallin: Kyllä. Sitten on tosin Espoolla kova työ saada kasaan Liigaan kova joukkue, jos Jokerit rakentaa laatuporukan Mestikseen ensi kaudeksi, jotta pysyvät sitten Liigassa, mikäli karsinnassa kohtaisivat.

Lehterä: Kiekko-Espoo kuuluu ensi kaudella sinne. On erittäin olennaista, että taloudelliset kriteerit ovat mukana nousuehdoissa. Optimaalinen romanttinen tarina ei ole Romeo ja Julia, jossa molemmat osapuolet lopulta kärsivät. Jos Liigaan nousisi joku Kokkolan Hermes, niin siitä kärsisi Liiga ja se tarkoittaisi todennäköisesti loppua Hermekselle. Siksi on tärkeää, että taloudelliset seikat on mukana.

Kontiola: Haluaisin, että pääkaupunkiseudulla olisi Espoon joukkue, mutta joukkuemäärä on tason säilymisen kannalta kuitenkin liikaa. Kokeilemalla se sitten selviää.