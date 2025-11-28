Jääkiekkovaikuttajana käytännössä kaiken nähnyt Kalervo Kummola pitää Liigan torstaista päätöstä uudesta sarjamallista välimallin ratkaisuna. Jääkiekkoliiton entinen puheenjohtaja Kummola pitää hyvänä asiana, että Liigan kahden sarjaportaan välille tulee kaudella 2027–2028 suora putoaminen ja nousu, mutta hän kantaa huolta alemman sarjan elinvoimaisuudesta.

Jääkiekon SM-liiga Oy:n osakkaat eli seurat päättivät torstaina, että liiga siirtyy kaudesta 2027–2028 alkaen 14 joukkueen ylempään ja 10 joukkueen alempaan sarjaan.

– Suora putoaminen on tosi hyvä asia, mutta jäin kaipaamaan toiseksi viimeisen ja B-liigan kakkosen välistä karsintaa. Hyvä asia oli myös, että joku päätös saatiin aikaiseksi, mutta eihän tämä viimeinen vuosi ole hyvää kuvaa Liigan päätöksenteosta antanut, Kummola kommentoi STT:lle.

Tulevassa mallissa suurin osa nykyisistä Mestis-seuroista siirtyy Liigan sateenvarjon alle. Kummola pelkää kuitenkin, että tasoero 14 joukkueen ylemmän ja 10 joukkueen alemman tason välillä osoittautuu suureksi.

– Huonointa tässä on se, että B-liiga heitettiin vähän kuin bussin alle. Sinne ei kovin montaa hyvää joukkuetta ilmesty. Suomessa ei ole 24:ää joukkuetta ammattilaistasolla, ei ole oikein 22:kaan, Kummola toteaa.