Jokerit iskemässä SM-liigaan – Kalervo Kummolalta suorat sanat
Kalervo Kummolan mielestä Jokerien nousu SM-liigaan on hyvä asia, mutta ilmaisee olevansa huolissaan uuden B-liigan kohtalosta.Tomi Natri /All Over Press
Julkaistu 29 minuuttia sitten
MTV URHEILU – STT
Jääkiekkovaikuttajana käytännössä kaiken nähnyt Kalervo Kummola pitää Liigan torstaista päätöstä uudesta sarjamallista välimallin ratkaisuna. Jääkiekkoliiton entinen puheenjohtaja Kummola pitää hyvänä asiana, että Liigan kahden sarjaportaan välille tulee kaudella 2027–2028 suora putoaminen ja nousu, mutta hän kantaa huolta alemman sarjan elinvoimaisuudesta.
Jääkiekon SM-liiga Oy:n osakkaat eli seurat päättivät torstaina, että liiga siirtyy kaudesta 2027–2028 alkaen 14 joukkueen ylempään ja 10 joukkueen alempaan sarjaan.
– Suora putoaminen on tosi hyvä asia, mutta jäin kaipaamaan toiseksi viimeisen ja B-liigan kakkosen välistä karsintaa. Hyvä asia oli myös, että joku päätös saatiin aikaiseksi, mutta eihän tämä viimeinen vuosi ole hyvää kuvaa Liigan päätöksenteosta antanut, Kummola kommentoi STT:lle.
Tulevassa mallissa suurin osa nykyisistä Mestis-seuroista siirtyy Liigan sateenvarjon alle. Kummola pelkää kuitenkin, että tasoero 14 joukkueen ylemmän ja 10 joukkueen alemman tason välillä osoittautuu suureksi.
– Huonointa tässä on se, että B-liiga heitettiin vähän kuin bussin alle. Sinne ei kovin montaa hyvää joukkuetta ilmesty. Suomessa ei ole 24:ää joukkuetta ammattilaistasolla, ei ole oikein 22:kaan, Kummola toteaa.
Liigassa pelaa parhaillaan 16 joukkuetta ja kakkostasolla Mestiksessä 10 joukkuetta, joten sarjamuutoksen tuoma ero ei ole käytännössä kovinkaan suuri. Liigaosakkaiden pöydällä torstain kokouksessa oli myös 12+10 joukkueen malli, mutta seurat päätyivät kahta joukkuetta suurempaan sarjamuotoon.
Uudessa 14+10-mallissa Liiga jakaa tulonsa A- ja B-liigan kesken prosentein 80–20.
Jokerien paluu "hyvä asia"
Uuden muutoksen myötä Jokerit nousee Liigaan, sillä se voi hallitsevana Mestiksen mestarina hakea liigalisenssiä ensi kaudeksi. Ensi kaudella Liigaa on määrä pelata maksimissaan 18 joukkueella, joista ylempään sarjaan seulotaan 14 joukkuetta.
Jokerien liigapaluu on ollut suomalaisessa jääkiekossa kuuma peruna sen jälkeen, kun helsinkiläisseuran seikkailu idän KHL-liigassa päättyi.
– Jokerien nouseminen on hyvä asia. Jokerit tuo yleisöä jokaiselle paikkakunnalle, Kummola linjaa.
Liiga esittää Jääkiekkoliitolle, että myös Mestiksen tuleva mestari voisi hakea liigalisenssiä ensi kaudeksi. Jos Jokerit voittaisi myös tämän kauden mestaruuden, lisenssiä voi hakea Mestiksen toinen finaalijoukkue.
Nykyiset liigaseurat voivat keskittyä tulevaan sinänsä rauhassa, sillä Liigassa ei pelata tällä kaudella karsintoja. Liigaan valmistautuvalla Mestis-joukkueella haaste on suurempi, kun kakkostason miehistöstä pitäisi muovata pääsarjaporukka.
– Uskon, että pelaajamarkkinat alkavat välittömästi tästä päivästä lähtien, kun kukaan ei edes joudu karsimaan Liigassa ensi keväänä. Raha varmaan jyllää nyt sitten, Kummola sanoo.
"Eiköhän tämä ole välimuoto"
SM-liigan ensimmäisenä toimitusjohtajana vuonna 1975 aloittanut Kummola arvelee, että Liiga saattaa tulevalla mallillaan päätyä kymmenen vuoden takaiseen tilaan, jossa vain pari seuraa tavoitteli nousua pääsarjaan.
– Pelkään, että nyt voi muotoutua samanlainen tilanne kuin 2014. Silloin oli vain kolme joukkuetta, jotka pyrkivät ylöspäin, ja sitten ne nostettiin. Se on osittain syynä tähän nykyiseenkin tilanteeseen, Kummola sanoo viitaten Sportiin, KooKoohon ja Jukureihin, jotka nousivat kabinettipäätöksillä peräkkäisinä vuosina liigakartalle.
Liiga ilmoitti tarkastelevansa uuden sarjamallin joukkuemääriä 2–3 vuoden kuluttua uudelleen. Kummola uskoo pääsarjan pienentyvän tulevaisuudessa.
– Eiköhän tämä ole välimuoto. Kolmen vuoden päästä on varmaan 12 joukkuetta (ylemmässä sarjassa).