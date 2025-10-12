Tältä näytti Tanssii Tähtien Kanssa -lähetyksen etkoilla ja punaisella matolla.
Tanssii Tähtien Kanssa -kauden jaksossa sunnuntaina 12.10. tähtioppilaat heittäytyvät parinvaihtoviikon tunnelmaan.
Jaksossa on luvassa myös yllätys! Viime kaudella parketilla tanssinut artisti Isaac Sene nähdään Helena Ahti-Hallbergin, Jukka Haapalaisen ja Jorma Uotisen rinnalla tuomaristossa.
MTV Uutiset oli paikan päällä haastattelemassa kutsuvieraita punaisella matolla ennen lähetyksen alkua.
Yllä olevalta videolta pääset katsomaan, kuinka kutsuvieraat saapuivat TTK-studiolle sekä näkemään tähtihaastatteluja. Paikan päällä nähtiin muun muassa TTK:n ensimmäisenä juontajana Ella Kannisen vierellä toiminut Marco Bjurström sekä entinen TTK-tuomari Merja Satulehto. Kaksikko saapui juhlistamaan 18-vuotiasta Tanssii Tähtien Kanssa -tuotantoa.
Paikan päällä nähtiin myös viime kauden voittaja näyttelijä Linnea Leino sekä toissa vuoden voittaja Pernilla Böckerman. Molemmat muistelivat MTV Uutisten haastattelussa omaa tapahtumarikasta kautta ja matkaa TTK:n voittajaksi.
Tähtioppilaina nähdään Johannes Holopainen, Kristiina Mäkelä, Eric ”Lakko” Savolainen, Minna Kuukka, Marko "Mörkö" Anttila, Paulus Arajuuri ja Pippa Laukka.
Ohjelman juontajina loistavat tuttuun tapaan Vappu Pimiä ja Ernest Lawson.