Hän on suunnitellut Vappu Pimiän yllä ensimmäisessä TTK-lähetyksessä nähtävän puvun

Kurkista Tanssii Tähtien Kanssa -lähetyksen etkoille ja punaiselle matolle. Vaatesuunnittelija Riikka Ikäheimo kertoo suunnitelleensa Vappu Pimiän yllä tänä iltana nähtävän puvun.

Tanssii Tähtien Kanssa -kauden suorat lähetykset käynnistyvät sunnuntaina 7. syyskuuta. MTV Uutiset on paikan päällä haastattelemassa julkisuudesta tuttuja kutsuvieraita paikan päällä punaisella matolla.

Riikka Ikäheimo

Vaatesuunnittelija Riikka Ikäheimo kertoi, että hän on suunnitellut Vappu Pimiän yllä tänä iltana nähtävän asun.

– Tämä on minun kuudes yhteistyövuosi TTK:n kanssa, ja tänä vuonna aloitamme minun suunnittelemallani puvullani. Se on suuri kunnia. On ollut ilo työskennellä Vapun kanssa. Hän ottaa ihmiset todella aidosti vastaan ja hän tietää, mitä hän haluaa, mutta antaa kuitenkin luovan vapauden.

Inspiraationsa Vapun pukuun Ikäheimo on saanut Ranskasta.

– Tämän illan puku on inspiroitunut vanhanajan Pariisista. Halusin jotain mahdollisimman näyttävää ja kimaltavaa, kun kyseessä on Vapun viimeinen kausi TTK:n juontajana.

Yllä olevalta videolta pääset seuramaan kutsuvieraiden saapumista TTK-studiolle ja tähtihaastatteluja suorana.