Tubettaja Lakko laittoi sunnuntaina juhlat pystyyn TTK-parketilla. Tuomari Helena Ahti-Hallberg ennustaa, että Lakko tulee hyötymään kisan aikana erityisesti yhdestä luonteenpiirteestään.

Kolmannessa suorassa Tanssii Tähtien Kanssa -lähetyksessä tanssittiin elokuvateeman parissa 21. syyskuuta.

Tubettaja Eric "Lakko" Savolainen ja tähtiopettaja Kastanja Rauhala tanssivat lähetyksessä The Great Gatsby -tunnelmissa. Heidän tanssinaan oli cha cha cha, ja musiikkina Fergien A Little Party Never Killed Nobody (All We Got).

– Lyhyestä virsi kaunis. Tosi hyvä! Vapautunut ja ah, niin virkistivä, Jorma Uotinen kehui.

– Kyllä tässä oli juhlat käynnissä. Mentiin tunnelmasta aivan toiseen, Jukka Haapalainen sanoi ja viittasi toissa viikon sunnuntaihin, kun Lakko kertoi kokemastaan lapsettomuudesta.

– Sinussa on sellainen piirre, että sinä yrität tehdä kaikki aina oikein ja se tietysti on eduksi sinulle tanssissa. Kunnianhimoa löytyy, Helena Ahti-Hallberg pointtasi.