Mira Luoti joutui eilen yllättäen jättämään Tanssii Tähtien Kanssa -kisan. Jukka Haapalainen lähettää kotikatsomoihin painavan viestin.

Tanssii Tähtien Kanssa -kauden joutuivat jättämään sunnuntaina 21. syyskuuta kesken Mira Luoti ja hänen tanssinopettajansa Anssi Heikkilä.

Kun tuomaripisteet laskettiin yhteen ja päälle lisättiin katsojien äänet, jäi tämä tanssipari pisteissä viimeiseksi. Tuomaripisteitä pari sai 22 ja oli näin ollen neljäntenä pistetalukossa. Parhaat pisteet, eli 24 pistettä, saivat sunnuntaina Kristiina Mäkelä ja Sami Helenius sekä Tia-Maria "Tinze" Sokka ja Valtteri Palin.

Tuomari Jukka Haapalainen kertoi lähetyksen jälkeen MTV Uutisille, että he olivat hieman ihmeissään, kun tulos tuli julki.

– Näin se vaan menee, että vaikka Mira ja Anssi ovat olleet meidän pisteissä aika ylhäällä koko ajan, niin katsojaäänet sen sitten lopulta ratkaisee. Jos haluatte, että teidän suosikkipari pääsee jatkoon, niin äänestettävä on. Kansan ääni on todella voimakas. Vaikka pelin henki on se, että joku joutuu aina lähtemään, niin kyllä tämä yllätti, Haapalainen sanoi.

Myös aiemmilla kausilla on nähty vastaavanlaisia tilanteita: hyvät tuomaripisteet saanut pari joutuukin yllättäen jättämään kisan. Haapalainen tunnistaa ilmiön.

– Siinä voi olla joku tällainen, että näyttää siltä, että joku pari on turvassa eikä heitä sen vuoksi tarvitse äänestää. Mira ja Anssikin näyttäytyivät monelle jopa ennakkosuosikkina ja ajateltiin, että he voisivat olla finaaliporukkaa. Sen vuoksi on ikävää, että he putosivat näin aikaisessa vaiheessa, Haapalainen pohtii.

