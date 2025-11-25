Suomi päättää sopeutustoimista yhä itse

Tarkkailuluokalle joutuminen on käytännössä yhdistelmä sääntöjä ja neuvotteluja, joita komissio käy jäsenmaan kanssa alijäämän korjaamiseksi.

Mitään konkreettisia sopeutustoimia EU ei siis Suomelle suoraan sanele, vaan niistä päättää jokainen jäsenmaa itse. Komission antama suositus keskittyy siihen, minkä suuruinen julkisen talouden korjauksen pitää olla ja mihin mennessä sen tulee toteutua.

Komission odotetaan kertovan asiasta iltapäivästä Suomen aikaa. Tämän jälkeen komissio antaa vielä ennen joulua päätösehdotuksen liiallisen alijäämän olemassaolosta ja suositukset tilanteen korjaamiseksi.