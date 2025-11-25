Suomi joutuu EU:n alijäämämenettelyyn eli niin sanotulle talouden tarkkailuluokalle.

EU-komission tiistaina tekemän päätöksen taustalla on Suomen julkisen talouden heikko tilanne.

Euroopan komissio ehdotti kurinpitotoimien aloittamista Suomelle liian suuren budjettivajeen vuoksi.

Suomen julkisen talouden alijäämä on jäämässä EU:n sallimista säännöistä. Alijäämän arvioidaan olevan tänä vuonna 4,5 ja ensi vuonna 4 prosenttia bruttokansantuotteesta. EU sallii lukemaksi enintään 3 prosenttia.

Komission on määrä antaa lähiviikkoina päätösehdotus liiallisen alijäämän olemassaolosta ja sen jälkeen suositukset siitä, miten Suomen alijäämä saataisiin korjattua.

Suositukset on määrä hyväksyä EU-maiden valtiovarainministereiden kokouksessa tammikuussa.

Orpo: Valitettavaa, mutta odotettua

Pääministeri Petteri Orpo totesi STT:lle, että Suomen joutuminen alijäämämenettelyyn oli valitettavaa, mutta odotettua.

Orpo kommentoi komission odotettua arviota STT:lle viestitse Angolan Luandasta, jossa hän osallistui Afrikan unionin ja Euroopan unionin yhteiseen kokoukseen.