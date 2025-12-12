Jatkamme julkisen talouden sopeuttamista kuten tähänkin saakka, toteaa valtiovarainministeri Purra.

EU-komissio on antanut suosituksensa Suomen julkisen talouden liiallisen alijäämän korjaamiseksi. Komission ehdotuksen mukaan Suomen nettomenot saisivat kasvaa enintään 1,3 prosenttia vuonna 2026 ja 1,5 prosenttia vuonna 2027 ja 1,8 prosenttia vuonna 2028.

Määräaika on vuoden 2028 loppu, jolloin Suomen alijäämän pitäisi olla alle kolme prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

EU:n neuvosto hyväksyy suosituksen tammikuussa samalla, kun se päättää liiallisen alijäämän menettelyn käynnistämisestä Suomen kohdalla. Asiasta kertoi valtiovarainministeriö tiedotteessaan.

Valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) mukaan komission perjantaina antama ehdotus ei tämän hetken arvion mukaan tarkoittaisi lisää sopeutustarpeita vuosille 2026 ja 2027.

– Suomen voidaan arvioida noudattavan korjaavaa nettomenopolkua ja siten saamiaan suosituksia ensi vuonna, kun puolustuspoikkeuslauseke otetaan huomioon. Ainakaan ensi vuodelle ei tulisi lisää sopeutustarpeita ja tämän hetken arvion mukaan sama koskee vuotta 2027, Purra sanoi.

Purra kommentoi asiaa EU:n valtiovarainministerien Ecofin-neuvoston jälkeen järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. Hänen mukaansa juuri saatujen lukujen analysointi on kuitenkin vielä kesken.

Komissiolta ehdotus viime kuussa

Komissio ehdotti marraskuun loppupuolella, että Suomen osalta käynnistetään liiallisen alijäämän menettely.