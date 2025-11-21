– Aika moni varmaan kysyy, että minkä takia juuri Petteri Orpon (kok.) hallituksen vahtivuorolla Suomi joutuu tarkkailuluokalle. Tämähän on se hallitus, joka lupasi kääntää velkalaivan. Sehän oli yksi suurimmista vaalilupauksista ja sen takia varmaan monet äänestivät kokoomusta, sanoo Ylen Politiikkaradion toimittaja tämän aamuisessa MTV:n Pöllöraadissa.

Suomen alijäämä on tänä vuonna 4.5 prosenttia ja se on ensi vuonna 4 prosenttia. Alijäämä saa olla enintään 3 prosenttia ja velka suhteessa BKT:hen enintään 60 prosenttia.

Linda Pelkonen

MTV:n politiikan toimittaja Juha Kaija jatkaa Korkin kommenttiin ja kertoo, ettei tarkkailuluokalle joutuminen ainakaan tässä vaiheessa tarkoita vielä itsessään mitään konkreettista.

– Loppupeleissä, jos tilanne huononee, sehän saattaa olla jopa Suomen onni, jos ulkopuolelta tulevat EU:n salkkumiehet ja -naiset sanomaan, että nyt tehdään näin. Sitten kaikki voivat yhdessä vihata heitä, Kaija letkauttaa.