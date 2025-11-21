MTV:n Pöllöraadissa keskusteltiin, joutuuko Suomi EU:n tarkkailuluokalle ja mitä luokalle joutuminen tarkoittaisi.
Suomi sai tällä viikolla ankean talousennusteen Euroopan komissoilta ja ensi viikolla selviää, joutuuko Suomi ”tarkkailuluokalle”.
Tarkkailuluokka ei ole virallinen nimitys. Sillä tarkoitetaan EU:n liiallisen alijäämän menettelyyn joutumista.
Suomen alijäämä on tänä vuonna 4.5 prosenttia ja se on ensi vuonna 4 prosenttia. Alijäämä saa olla enintään 3 prosenttia ja velka suhteessa BKT:hen enintään 60 prosenttia.
Suomen julkisen velan odotetaan nousevan yli 90 prosenttiin suhteessa BKT:hen EU:n komission ennusteen mukaan.
Liiallisen alijäämän menettelyyn eli ”tarkkailuluokalle” joutumisella pyritään estämään julkisen velan kasvua.
– Aika moni varmaan kysyy, että minkä takia juuri Petteri Orpon (kok.) hallituksen vahtivuorolla Suomi joutuu tarkkailuluokalle. Tämähän on se hallitus, joka lupasi kääntää velkalaivan. Sehän oli yksi suurimmista vaalilupauksista ja sen takia varmaan monet äänestivät kokoomusta, sanoo Ylen Politiikkaradion toimittaja tämän aamuisessa MTV:n Pöllöraadissa.