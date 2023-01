Päättäjät huolissaan: Kuparia jäljellä enää 50 vuoden tarpeisiin – 98 prosenttia EU:n käyttämistä harvinaisista maametalleista tulee Kiinasta

Kriittisten raaka-aineiden saatavuutta pohditaan paraikaa kiivaasti Euroopassa. Kilpailu raaka-aineista on kiihtynyt Ukrainan sodan myötä. Puolustusteollisuus ja vihreä siirtymä vaativat raaka-aineita, joista suurin osa saadaan Kiinasta. EU näkee vahvan riippuvuuden Kiinasta riskinä ja pyrkii siitä eroon.

EU-komissio luonnostelee paraikaa kriittisiä raaka-aineita koskevaa sääntelyä, jonka tarkoituksena on päästä EU-maiden kesken yhteisymmärrykseen siitä, minkä kriittisten raaka-aineiden tuotantoa tulisi kasvattaa Euroopassa. Ehdotus kaikkia jäsenmaita sitovasta asetuksesta julkaistaan näillä näkymin 8. maaliskuuta.

Tarkoituksena on myös varmistaa raaka-aineiden saanti kumppanimaista ja vauhdittaa investointeja niiden tuotantoon Euroopassa. Aloitteessa nostetaan esille myös kierrättäminen. Esimerkiksi akkumineraaleja tulisi kierrättää nykyistä enemmän.

Tutkijat ja päättäjät ovat olleet huolissaan myös siitä, että raaka-aineet loppuvat kokonaan. Esimerkiksi kuparia on joidenkin arvioiden mukaan jäljellä noin 50 seuraavan vuoden tarpeisiin.

EU ja Suomi apuun

Etujärjestö Teknologiateollisuuden mukaan Suomessa kone- ja metalliteollisuus on varautunut ongelmiin raaka-aineiden saatavuudessa, mutta metallinjalostuksen, elektroniikka- ja sähköteollisuuden sekä tietotekniikka-alan varautumisessa on parantamisen varaa.

Liu sanoo, että Suomella on hyvät mahdollisuudet ja myös olemassa olevaa infrastruktuuria tuottaa kriittisiä metalleja. Suomen maaperässä on muun muassa litiumia, kultaa, nikkeliä ja kuparia. Suomi on myös ainoa EU-maa, joka tuottaa kobolttia. Erilaisten kriittisten raaka-aineiden louhinta Euroopassa ja erityisesti Pohjois-Euroopassa voisi olla ratkaisu materiaalien jäljitettävyyteen liittyviin ongelmiin.