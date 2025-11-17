Huijarit yrittävät viedä uhriensa rahat puhelimeen asennettavilla sovelluksilla.

Huijarit ovat kehittäneet uusia keinoja viedä suomalaisten rahat, varoittaa keskusrikospoliisi tiedotteessaan.

Poliisin mukaan parhaillaan rikollisten käytössä on huijaustapa, jossa uhrille soitetaan. Puhelussa uhrin varojen kerrotaan olevan vaarassa. Uhria myös kehotetaan lataamaan sovellus, jonka avulla väitetään estettävän petollisten maksujen toteutuminen.

Poliisi kertoo, että tällainen väite, että pankkitilillä olevat rahat ovat vaarassa, on niin sanotulle turvatilihuijaukselle ominainen tekotapa. Sovellus on kuitenkin uudenlainen tapa toteuttaa teko.

– Poliisin tietojen mukaan huijauspuhelun aikana uhria on kielletty kertomasta omia tunnuksia ja painotettu, että sovelluksen lataaminen olisi ainoa tapa välttää vahingot.

Poliisi muistuttaa, että pankit, poliisi tai mikään muu rehellinen toimija ei koskaan kysy tunnuksiasi tai kehota lataamaan sovelluksia varojen turvaamiseksi.

– Jos epäilet siirtäneesi varoja huijarille, ota ensin yhteys omaan pankkiisi. Tämän jälkeen tee asiasta rikosilmoitus, tiedotteessa kerrotaan.

