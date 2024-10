Suomi ja Kiina jakavat samoja varhaiskasvatuksen arvoja, mutta linjaavat opetusta eri tavoin

Huolimatta eroista kulttuuritaustoissa ja koulutusjärjestelmistä Kiinan ja Suomen varhaiskasvatusmalleissa on yhteisiä piirteitä.

Yhteistä on myös leikillinen oppiminen, joka edistää lasten luovuutta ja sitoutumista.

Kiina ohjeistaa ikäryhmittäin

– Kiinassa varhaiskasvatuksen asiakirjat tarjoavat pedagogisia ohjeita, jotka on räätälöity eri ikäryhmille imeväisistä esikoululaisiin. Suomen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet puolestaan määrittävät pedagogisen toiminnan tavoitteet, jotka koskevat kaikkia lapsia ikäryhmiä määrittelemättä, Niu kertoo.

– Suuressa maassa on paljon väkeä ja vaihtelevia olosuhteita, joten isoa kuvaa maalataan usein karkeammalla pensselillä.

Suomessa lapsilähtöinen malli

Tosin Kiinan varhaiskasvatusohjelma 3–6-vuotiaille vuodelta 2001 rohkaisee opettajia käyttämään vaihtelevia ja luovia menetelmiä, jotta opetus olisi mielenkiintoista ja mukaansatempaavaa. Lähtökohtana on kuitenkin opettajajohtoinen pedagoginen lähestymistapa.

Suomessa toimintamalli on Malisen mukaan lapsilähtöisempi.

– Oma havaintoni kiinalaisesta kouluopetuksesta on, että se on sinänsä laadukasta, mutta varsin opettajalähtöistä. Opettaja suunnittelee oppitunnin tarkasti etukäteen ja toteuttaa sen täsmälleen suunnitelman mukaisesti. Sama malli näyttää pätevän Kiinassa jossain määrin myös varhaiskasvatukseen.

Malisen mukaan kiinalaiset ovat itse jossain määrin arvostelleet varhaiskasvatuksen koulumaisuutta ja opettajajohtoisuutta. Varhaiskasvatuspalveluita on Suomeen verrattuna myös vähemmän tarjolla, ja niiden kenttä on kirjava, mutta palveluiden tarjontaa ja laatua on pyritty kehittämään.