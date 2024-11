Professori: Varhaiskasvatusvalintoihin liittyy herkästi vanhempien syyllistämistä

Alle 30-vuotiaat, esikoisten vanhemmat sekä korkeasti koulutetut ja paremmin toimeentulevat olivat muita yleisimmin sitä mieltä, että lapsi on valmis varhaiskasvatukseen viimeistään 1,5 vuoden iässä.

Varhaiskasvatuksen aloittaminen hyvä tehdä mahdollisimman pehmeästi

Itä-Suomen yliopiston professori Päivi Pihlaja tutki aihetta vuonna 2018, ja silloin 13 kuukauden ikäisten lasten äidit perustelivat lapsen kotihoitoa esimerkiksi seuraavanlaisilla näkemyksillä: lapsen on hyvä olla kotona, haluan hoitaa lasta itse, työn ja kodin yhteensovittaminen on hankalaa tai perheen talous mahdollisti kotiin jäämisen.

Pihlajan mukaan varhaiskasvatusvalintoihin liittyy herkästi vanhempien syyllistämistä – ja erityisesti silloin, jos varhaiskasvatus aloitetaan oletettua aiemmin. Kuitenkin tutkimusten mukaan se, että lapsella on useampia turvallisia aikuisia myös kodin ulkopuolella, on psyykkistä kehitystä suojaava tekijä.

Jos lapsi on pitkään kotona, Pihlaja suosittelee pitämään huolen siitä, että lapsi saa olla jo alle 3-vuotiaana myös muiden lasten seurassa.

Vaikka tällaisilla tutustumisjaksoilla on todella suuri merkitys, Pihlaja uskoo, että monessa paikassa ne on kokonaan unohdettu.

Henkilöstön pysyvyys on tärkeää

– Suomalaisessa varhaiskasvatuksessa on liian vähän opettajia, mutta onneksi tähän on saatu lisää määrärahoja ja tilanne toivottavasti paranee tulevaisuudessa. Alle 3-vuotiaiden kehitys etenee hyvin nopeaa vauhtia, ja siellä todellakin pitäisi olla korkeasti koulutettuja varhaiskasvatuksen pedagogiikan ammattilaisia. Varhaiskasvatus ei ole vain olemista, vaan jokainen päivä on oppimista.