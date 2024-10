Moni alakoululainen kertoo tuntemattomien lähestyneen somessa – näin vanhempien kannattaa käsitellä asiaa

Kyselyyn vastanneista kuudesluokkalaisista yli 65 prosenttia on saanut tuntemattomalta ihmiseltä kaveripyyntöjä tai viestejä.

MTV Uutiset kohtasi yli 200 lasta, jotta me kaikki ymmärtäisimme, mitä he oikeasti näkevät somessa

– Tulos ei yllätä. On yleinen ilmiö, että tuntemattomat lähestyvät lapsia somealustoilla. Vanhempien on hyvä muistuttaa, että keskusteluista voi aina poistua ja että ikinä ei voi täysin varmaksi tietää, kuka siellä toisella puolella on. Kannattaa kertoa myös, että omia tietoja, kuten asuinpaikkaa tai koulua, ei pidä kertoa eikä itsestään lähettää kuvia, Nevala sanoo.