Opettajat yllättyivät MTV:n kouluselvityksen paljastuksista – kaupungeissa on ryhdytty jo toimeen

Opetusalan ammattijärjestö OAJ on yllättynyt peruskoulujen vaihtelevista käytännöistä sijaisten palkkaamiseksi.

– Sijaisten hankkiminen on valtava tehtävä ja ongelmana on, että johtaminen on aliresurssoitu. Rehtoreilla ole riittävästi aikaa sijaisten palkkaamiseen.