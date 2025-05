Norjan pääministeri MTV:lle: Palestiinan tunnustaminen olisi oikea päätös

Pohjoismaiden pääministerit kokoontuvat tänään epäviralliseen kesäkokoukseen Paimioon. MTV Uutiset on paikalla seuraamassa kokousta.

Pohjoismaista Norja, Islanti ja Ruotsi ovat tunnustaneet Palestiinan valtio, Suomi ja Tanska eivät.

MTV Uutiset kysyi kokoukseen saapuneelta Norjan pääministeriltä Jonas Gahr Störeltä, olisiko kaikkien Pohjoismaiden nyt oikea aika tunnustaa Palestiinan valtio.

– Meidän mielestämme oikea aika oli viime vuonna. Tunnustaminen on vahva signaali ja viesti myös siitä, että heillä (tunnustetulla valtiolla) on YK:n peruskirjan mukaiset oikeudet ja velvollisuudet. Se ei ole vapaalippu mihinkään, Störe kommentoi paikalla olleelle medialle englanniksi.

Norja tunnusti Palestiinan viime vuonna.

Stören mukaan tunnustamatta jättäminen antaa tilaa terroristisille, väkivaltaisesti toimiville voimille. Palestiinassa Gazaa hallitsee tällä hetkellä äärijärjestö Hamas.

Kesäkuussa Ranska isännöi YK-konferenssia, jonka aiheena on Palestiinan tunnustaminen ja kahden valtion malli ratkaisuna Gazan konfliktiin. Ranska on kertonut aikovansa tunnustaa Palestiinan valtion, ja myös useat muut Euroopan maat ovat kertoneet pohtivansa asiaa.

– Se (tunnustaminen) on vaikea, mutta mielestäni oikea päätös, Störe kommentoi Euroopan maiden aikeita.

Olisiko Suomenkin nyt oikea aika tunnustaa Palestiina?

– Suomi tekee omat päätöksensä, mutta he (Suomi) tietää näkemyksemme, ja olemme valmiita jakamaan kokemuksiamme, Störe sanoo.

Suomessa kysymys Palestiinan tunnustamisesta on puhuttanut viime viikkoina, ja oppositio on vaatinut Suomea tunnustamaan Palestiinan.

Tasavallan presidentti Alexander Stubb on väläyttänyt, että oikea aika tunnustaa Palestiina voisi olla sen jälkeen, kun suuret Euroopan maat ovat sen tehneet.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan Palestiinan valtio voidaan tunnustaa, kunhan rauhanprosessi kahden valtion mallin pohjalta on edennyt, humanitäärinen apu on saatu perille ja panttivangit on vapautettu.

RKP:n puheenjohtajan Anders Adlercreuzin mukaan Palestiinan tunnustaminen jo nyt ei olisi dramaattista, sillä Suomi kannattaa jo kahden valtion mallia.

Kristillisdemokraattien riveistä on kuitenkin todettu, ettei puolue aio olla hallituksessa, joka tunnustaa Palestiinan.