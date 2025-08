Palestiina-verkoston johtaja MTV:lle: "Tunnustukset eivät riitä – Suomen hallitus ei ymmärrä, että tämä on kansanmurha"

Gazassa syntynyt aktivisti Majed Abusalama syyttää kansainvälistä yhteisöä toimimattomuudesta ja vaatii Suomelta selkeämpiä toimia Israelia vastaan.

Abusalama on Suomen Palestiina-verkoston (Sumud) puheenjohtaja. Hän on syntynyt Gazassa, Israelin saartamassa pakolaisleirillä ja asuu nyt osittain Suomessa.

Hän kommentoi Gazan tilannetta palestiinalaisena ja Sumud-järjestön puheenjohtajana.

– Me emme ole koskaan kokeneet tämän laajuista nälkäkuolemaa Gazassa. Ihmisten nälkä, heidän tyhjien vatsojensa ääni on muuttumassa äänekkäämmäksi kuin pommitusten äänet tällä hetkellä.

– Henkilökohtaisesti olen turhautunut toimettomuudesta. Mielestäni jokainen on osallinen tähän tällä hetkellä. Suomen hallitus ei ymmärrä, että tämä on kansanmurha.

Abusalama sanoo, että Israel pommittaa tuhansia pommeja tuhotakseen siviiliväestöä Gazassa ja on rikkonut jokaista Geneven sopimuksen kohtaa.

– Tarvitsemme toimia – emmekä vain palestiinalaisten vaan myös suomalaisten suojelemiseksi, hän toteaa.

Majed kommentoi tilannetta muutama päivä ennen kuin ulkoministeri Elina Valtonen ilmoitti, että Suomikin on liittymässä Ranskan julkilausumaan.

Lue myös: Tästä syystä Israel ei halua länsimaalaisia toimittajia Gazaan

Kauppasuhteet tulisi lopettaa

Abusalama sanoo, että palestiinalaiset vaativat Suomelta lisäksi enemmän boikotteja Israelia kohtaan, Suomen ja Israelin välisten kauppasopimusten purkua, mutta vähintäänkin yhtä asiaa.

– Heidän pitäisi ainakin vaatia kansanmurhan lopettamista ja ainakin tehdä samat toimet, mitä tehtiin Venäjälle sen hyökättyä Ukrainaan. Ei pitäisi olla valikoivaa solidaarisuutta.

Abusalama sanoo, että hänellä on useita sukulaisia vielä Gazassa.

– Minulla on siellä serkkuja, joilla on sirpaleita ja luoteja kehossaan, sillä sairaaloissa ei ole tilaa hoitaa haavoittuneita ja lääkkeistä on pulaa. Ei ole ruokaa, jotta heidän ruumiinsa voisi toipua. Suvussani on useita lapsia, joilla ei ole maitoa.

Tunnustaminen ei tuo ratkaisua

Majed Abusalama ei usko, että Palestiinan valtion tunnustaminen ratkaisee ongelmia.

Hänen mukaansa kyse ei ole tunnuksista tai symbolisista teoista vaan toimista. Palestiinalainen unelma on vapautettu palestiinalainen maa.

– Ongelma ei ole enää Palestiinan tunnustamisessa, vaan kansainvälisen lain suojelemisessa ja siirtomaavallan lopettamisessa, Abusalama sanoo.

– Tätä me vaadimme. Oikeuksia, oikeudenmukaisuutta, rauhaa, vapautta, ihmisarvoa ja vapautta palestiinalaisille.

Majed Abusalama näkee myös, että Suomen vastuu on vielä suurempi, sillä hän sanoo Suomen tukevan kansanmurhaa kaupoilla Israelin kanssa.

– Meidän on varmistettava, että palestiinalaisilla alkuperäiskansoilla on oikeudet päättää itse, miten he haluavat toimia maansa suhteen – yhdessä kansainvälisen yhteisön kanssa.

Luovuttaminen ei ole vaihtoehto

Abusalama haluaa myös nähdä toivoa tilanteessa.

– Juuri nyt näemme tekopyhyyden käsissämme. Eurooppalaiset eivät kykene suojelemaan arvoja, joita heidän pitäisi puolustaa, hän sanoo.

Hänen mukaansa tilanne Gazassa on näyttänyt sen, että kansainväliset yhteisöt Euroopassa ja maailmalla ovat rikki, sillä ihmisarvoja ei ole kyetty suojelemaan.