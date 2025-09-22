New Yorkissa pidettävässä YK:n yleiskokouksessa käsitellään Palestiinan asemaa ja kahden valtion ratkaisua Lähi-idän konfliktiin.

YK:n 193:sta jäsenmaasta 151 on tunnustanut Palestiinan. Australia, Britannia, Portugali ja Kanada liittyivät joukkoon eilen. Tänään uusien maiden odotetaan tunnustavan Palestiinan YK:n yleiskokouksessa.

Pohjoismaista Suomi ja Tanska ovat pidättäytyneet tunnustamisesta, vaikka Ruotsi, Norja ja Islanti ovat jo tunnustaneet Palestiinan valtion.

EU:n suurista jäsenmaista vain Saksa ja Italia eivät edes suunnittele Palestiinan tunnustamista. Niiden mukaan tunnustus ei voi olla yksipuolinen ja ne odottavat neuvotteluratkaisua.

Moni harkitsee tunnustamista

Yhteensä 44:stä Euroopan maasta 17 on vielä jättänyt tunnustamatta Palestiinan, mutta esimerkiksi Ranska on ilmoittanut tekevänsä sen yleiskokouksessa. Myös muutamalla muulla Euroopan maalla on sama pyrkimys.

Euroopan maista vain reilu kolmasosa on tunnustanut Palestiinan.MTV

– Palestiinan valtion tunnustaminen tänään on ainoa tapa löytää poliittinen ratkaisu tilanteeseen, jonka on loputtava, sanoi Ranskan presidentti Emmanuel Macron amerikkalaiskanava CBS:lle.

Belgialla ehtoja Palestiinan tunnustamiselle

Belgia on ilmoittanut tunnustavansa Palestiinan, mutta vasta tiettyjen ehtojen täyttyessä.

– Belgia liittyy New Yorkin julistuksen allekirjoittaneiden maiden joukkoon, mikä raivaa tietä kahden valtion ratkaisulle ja siten molempien valtioiden tunnustamiselle, ulkoministeri Maxime Prévot sanoo viestipalvelu X:ssä.

Suuria valtioita tunnustuksen ulkopuolella

YK:n turvallisuusneuvostossa on viisi pysyvää jäsentä: Britannia, Kiina, Ranska, Venäjä ja Yhdysvallat. Tällä hetkellä näyttää, että Yhdysvallat on jäämässä ainoaksi valtioksi neuvostossa, joka ei tunnusta Palestiinaa.

Muita suuria maita, jotka eivät ole liittyneet enemmistöön, ovat muun muassa Japani ja Etelä-Korea. Ne perustavat linjansa tiiviisiin liittosuhteisiin Israelin kanssa.

Nato-maita on yhteensä 32. Niistä 16 on tähän mennessä tunnustanut Palestiinan, kertoo The New York Times.

Valtiollisuuden edellytykset

Tunnustaminen ei ole vain muodollisuus, vaan vahva poliittinen ja diplomaattinen viesti: sillä valtio kertoo tukevansa Palestiinan pyrkimystä täysivaltaiseksi valtioksi.

Kansainvälisen oikeuden näkökulmasta valtion olemassaolo edellyttää neljää perusasiaa – pysyvää väestöä, selkeitä rajoja, toimivaa hallintoa sekä kykyä hoitaa suhteita muihin valtioihin.