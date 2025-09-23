Asekauppa Israelin kanssa on eräs keskeinen syy sille, ettei Suomen pidä tunnustaa Palestiinan valtiota, sanoo perussuomalaisten kansanedustaja Wille Rydman Eduskunnan Takahuone -ohjelmassa.

– Olennaista on se, että Suomi on tilannut omaa puolustustaan keskeisesti täydentävän israelilaisen ilmatorjuntajärjestelmän, Daavidin lingon, jonka me tarvitsemme. Tätä kauppaa ei kannata vaarantaa, sanoo Wille Rydman.

– Meidän keskeiset yhteistyösuhteemme nimenomaan Yhdysvaltoihin ja kahdenvälinen suhde presidentti Stubbin ja presidentti Trumpin välillä ovat nähdäkseni arvokkaita.

SDP:n Tytti Tuppuraisen mukaan Rydman edustaa vanhanaikaista myöntyväisyyspolitiikkaa. Tuppurainen korostaa, että Suomen pitäisi tunnustaa Palestiinan YK:n yleiskokouksen yhteydessä, samaan aikaan muiden maiden kanssa.

–Tässä tulee perussuomalaisten edustaja taipuneeksi eräänlaiseen vanhanaikaiseen myöntyväisyyspolitiikkaan. Ikään kuin pelosta ja myöntyväisyydestä ei uskalleta tehdä omia ulkopoliittisia ratkaisuja. Tämä on kyllä aivan väärä lähtökohta.

Rydman ja Tuppurainen keskustelivat aiheesta kiihkeästi MTV:n Eduskunnan takahuone -ohjelmassa tiistaina.


