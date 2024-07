Suomen uusi kasvo hurmasi omat ja sai Espanjan helisemään – kapteeni nimesi suosikkeihinsa: "Olen kehunut sitä jätkää tuolla päivät pitkät"

– Yritin vain tuoda penkiltä energiaa. Tiedän tilanteeni. En ole pelannut vähään aikaan, ja voin vain tuoda energiaa ja auttaa joukkuetta voittamaan. Tänään se onnistui ajoilla. Vahvuuteni näkyivät tänään. Sitä olen aina osannut tehdä. Aina on ollut kysymys vain siitä, pystynkö täyttämään oman potentiaalini, Gustavson sanoi pelin jälkeen MTV Urheilulle.

– Olen kehunut sitä jätkää tuolla päivät pitkät. Hän on yksi lemppareistani. Tänään hän näytti ennakkoluulottomasti, no, hän on tehnyt sitä mielestäni koko ajan. Gustavson oli tänään mies paikallaan ja jatkaa siitä ihan varmasti tulevaisuudessa.