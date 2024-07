Tähtipelaajalta arvio suomalaisen kohu-NBA-sopimuksesta – tässä Susijengin pitää onnistua suursuosikkia vastaan

Vuoden 2019 maailmanmestari Espanja on Suomea vastaan selkeä ennakkosuosikki Pariisin olympiakarsinnassa. Susijengi pääsi turnauksen välieriin asti voittamalla Puolan torstaina. Nyt vastassa on astetta kovempi joukkue.

– Koripallo on sellainen laji, että yhdessä pelissä voi käydä mitä vain. Ollaan näytetty, että osataan pelata hyvää koripalloa, ja tänään yritetään näyttää se ja yllättää turnausisäntä, Mikael Jantunen pohtii illan ottelusta.

– Puolustuspelaamisessa meidän pitää olla varmoja. Ei tarvitse mitään erityistä, vaan pelata sitä omaa peliä 40 minuuttia. Me osataan se, ja huonoilla hetkillä pitää keskittyä varsinkin puolustamiseen, Jantunen sanoo

Susijengille on tullut olympiaturnauksen kahdessa edellisessä pelissä paikoin isoja nukahduksia ja kommunikaatiokatkoksia, mistä vastustaja on päässyt rokottamaan.

– Tänään on sellainen peli, että niitä ei voi kauheasti tulla. Espanja on sen verran hyvätasoinen joukkue, Jantunen tuumailee.

– On aika kiva tilanne. Veikkaan, että kovin moni ei pidä meitä ennakkosuosikkina. Espanjalla on kaikki paineet. Mikä sen mukavampaa, kuin päästä hiljentämään kotiyleisö. Mun mielestä kiva tilanne koko joukkueelle, ja meidän pitää nauttia tästä.

"Historiallinen sopimus suomalaisvalmentajalle"

Päivän suurin suomalaisuutinen on ollut Tuomas Iisalon valinta NBA-seura Memphis Grizzliesin apuvalmentajaksi . Jantusen mukaan pesti on hieno asia.

– Jos uutinen pitää kutinsa, on Tuomas paikkansa ansainnut. Tulos on ollut aikamoista Euroopassa ja varmasti on paljon annettavaa sinne. Aika historiallinen sopimus suomalaisvalmentajalle mun silmissä, Jantunen kommentoi Iisalon pestiä.