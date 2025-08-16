Susijengillä yhä merkittävä poissaolo

1.05541390
Miikka Muurinen.Tomi Natri /All Over Press
Julkaistu 16.08.2025 20:30

MTV URHEILU-STT

Miikka Muurinen on edelleen sivussa kokoonpanosta, kun Suomen koripallomaajoukkue jatkaa valmistautumistaan EM-kotikisoihin kohtaamalla sunnuntaina Puolan Sosnowiecessä. 

Muurinen ei pelannut kummassakaan Belgiaa vastaan pelatussa valmistavassa ottelussa, eikä hänen nimensä ole myöskään maajoukkueen lauantai-iltana julkaisemassa Puola-ottelun kokoonpanossa.

Suomen miehistö on Belgia-peleistä muuttunut vain sen verran, että Perttu Blomgren on pudonnut pois.

Maajoukkue ei ole tiedottanut Muurisen poissaolon syytä. Hän kertoi STT:lle ennen maanantain Belgia-ottelua, että kyse on suunnitellusta levosta. Muurinen sanoi, ettei tiedä, onko hänellä pelaamisen estävä vamma.

Muurinen debytoi maajoukkueessa viime vuonna 17-vuotiaana ja väläytteli potentiaaliaan viime vuoden olympiakarsinnoissa.

Lisää aiheesta:

Susijengin suurlupauksen tilanne täysi arvoitus – mystinen vastausLauri Markkanen sivussa Susijengin ottelustaKarjalainen: Valtava takaisku Susijengille – tähtipelaaja Petteri Koponen sivuun elintärkeästä ottelustaPetteri Koponen saattaa tulla vahvistamaan Susijengiä MM-kisapaikan tavoittelussa: "Jos torstaina voitetaan, niin hän pelaa sunnuntaina"Susijengillä loukkaantumishuolia – kaksi avainpelaajaa sivussa MM-karsinnoistaSusijengille vaihteeksi lupaavia uutisia
SusijengiKoripalloUrheilu

Tuoreimmat aiheesta

Susijengi