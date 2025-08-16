Susijengillä yhä merkittävä poissaolo

Miikka Muurinen on edelleen sivussa kokoonpanosta, kun Suomen koripallomaajoukkue jatkaa valmistautumistaan EM-kotikisoihin kohtaamalla sunnuntaina Puolan Sosnowiecessä.

Muurinen ei pelannut kummassakaan Belgiaa vastaan pelatussa valmistavassa ottelussa, eikä hänen nimensä ole myöskään maajoukkueen lauantai-iltana julkaisemassa Puola-ottelun kokoonpanossa.

Suomen miehistö on Belgia-peleistä muuttunut vain sen verran, että Perttu Blomgren on pudonnut pois.

Maajoukkue ei ole tiedottanut Muurisen poissaolon syytä. Hän kertoi STT:lle ennen maanantain Belgia-ottelua, että kyse on suunnitellusta levosta. Muurinen sanoi, ettei tiedä, onko hänellä pelaamisen estävä vamma.

Muurinen debytoi maajoukkueessa viime vuonna 17-vuotiaana ja väläytteli potentiaaliaan viime vuoden olympiakarsinnoissa.