Lauri Markkanen vireessä – Susijengi hoiteli Belgian toistamiseen

Koripalloilun EM-kisojen alkuun on runsaat kaksi viikkoa, ja Suomen maajoukkue jatkoi valmistautumistaan kukistamalla Belgian 92–74 maanantai-iltana Espoossa.

Samat joukkueet kohtasivat viime perjantaina, jolloin Suomi otti yhden ottelun maaotteluennätyksen 48 pistettä nakuttaneen Lauri Markkasen johdolla murskavoiton.

Tällä kertaa Belgia oli liikkeellä paremmalla kokoonpanolla ja piti pelin tasaisempana, mutta Markkaselle ei vierasjoukkueen riveistä löytynyt pysäyttäjää. Puoliaikaan mennessä Markkanen oli nakuttanut 17 pistettä, eikä ollut tarvinnut siihen kuin kuusi pelitilanneheittoa.

Tauon jälkeen Markkasen tahti ei hidastanut, vaan hän takoi lopulta 31 pistettä pelitilanneheittotarkkuudella 8/12 ja vapaaheittotarkkuudella 11/12.

Ennen Belgia-otteluita Markkanen oli pelannut viimeksi virallisen ottelun maaliskuussa, ja nyt hän arvioi olevansa lähellä EM-kisakuntoa.

– Lähellä ollaan, mahdoton sanoa mitään prosenttilukuja. Pelikunto on kuitenkin eri asia kuin juosta yksin kentällä, se tulee vain pelaamalla ja sitä haetaan. Hyvältä tuntuu jaloissa, Markkanen sanoi.

– Tämä oli hyvä valmistava matsi, he antoivat hyvän vastuksen, Markkanen jatkoi.

Päävalmentaja Lassi Tuovi kokeili ensimmäisellä puoliajalla hetken isoa viisikkoa, jossa Markkasen ohella eturivissä pelasivat Olivier Nkamhoua ja Mikael Jantunen. Kaksi vuotta sitten MM-kisoihin lähdettäessä tällainen iso kokoonpano oli Tuovin lähtökohta, mutta tänä kesänä hän on molemmissa Belgia-peleissä peluuttanut pienempää aloitusviisikon eturiviä, jossa Elias Valtonen on aloittanut kolmospaikalla.

– Valtonen on ollut hyvän tovin siinä. Näissä peleissä lähinnä on ollut tarkoitus saada kokonaisrotaatio pyörimään siten että pelaajat ovat valmiit kisoihin, on viisikko isompi tai pienempi, Tuovi selvitti.