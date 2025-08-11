Koripallomaajoukkueessa viime kesän olympiakarsinnoissa säväyttänyt 18-vuotias suurlupaus Miikka Muurinen on jälleen sivussa kokoonpanosta, kun Suomi kohtaa Belgian maanantai-iltana Espoossa.
Maajoukkue ei ole tiedottanut Muurisen poissaolon syistä, eikä päävalmentaja Lassi Tuovi halunnut kommentoida asiaa perjantaina pelatun Belgia-ottelun jälkeen.
Muurinen asteli Espoon areenan parketille shortseissa noin puolitoista tuntia ennen Belgia-ottelun alkua ja donkkasi pallon koriin, vaikkei ole kokoonpanossa tänä iltanakaan.
Mikset ole kokoonpanossa?
– Suunniteltu lepo, Muurinen hymyili STT:lle.
Onko sinulla jokin vamma, joka estää pelaamisen?
– En tiedä, Muurinen vastasi.
Jos nyt edessä olisi EM-kisojen pudotuspeliottelu, pystyisitkö pelaamaan?
– En pysty sanomaan, Muurinen hymyili edelleen.
Koripallomaajoukkueen linja on, ettei se kerro pelaajien vammoista eikä sitä, onko joku kokoonpanosta puuttuva pelaaja pois loukkaantumisen takia.
Maajoukkue pelaa vain neljä valmistavaa maaottelua ennen 16 päivän kuluttua Tampereella käynnistyviä EM-kisoja. Päävalmentaja Tuovi on ilmoittanut haluavansa vähissä harjoitusotteluissa maksimoida avainpelaajien yhteiset kokemukset Lauri Markkasen kanssa.