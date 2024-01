Lauri Markkanen lainasi LeBron Jamesin kuuluisia sanoja – vitsaili uransa tulevaisuudella: "Joukkueessakin alan olla jo vanhimpien päässä"

– En tiedä, mitä siellä on tapahtunut, mutta tässä istutaan. Se riittää mulle. Kovasti oli puheita, että pitäisi tuohon vedota ja sanoa LeBron Jamesin sanat vuodelta 2012: "Oli jo aikakin". Mennään sillä nyt, Markkanen hymyili.

– Kun lähtee pelaamaan koripalloa, ei ajattele tällaisia asioita. Uralla on tietysti muitakin tavoitteita. Kuten puheessani sanoin, tämä merkitsee minulle todella paljon siksi, koska tiedän, keiden kanssa tästä kilpailin. Muista lajeista tulee äärettömän hyviä esimerkkejä junioreille ja todella kovia urheilijoita omissa lajeissaan. Se, että saa oman nimen listalle voittajien jatkoksi, merkitsee paljon. Yritän aina näyttää esimerkkiä ja edustaa Suomea kentällä ja sen ulkopuolella.

Ja "arki" onkin ollut hurjaa. 23,6 pisteen ottelukeskiarvolla takonut Markkanen on hilannut Utahia kohti pudotuspeliviivaa joukkueen lyödessä esimerkiksi kuluneella viikolla Milwaukee Bucksin ja Denver Nuggetsin kaltaisia NBA:n eturivin tähtijoukkueita.

26-vuotias jyväskyläläinen on NBA-urallaan jo hyvässä vauhdissa, mutta horisonttia riittää vielä pitkälle eteenpäin.

– En kai ihan matkani alussa voi enää olla. Joukkueessakin alan olla jo vanhimpien päässä. Kehityskaareltani koen olevani silti vielä alussa. Nyt olen päässyt testaamaan rajojani ja joka pelissä näen uusia puolustusmuotoja ja niitä asioita, missä pystyn parantamaan. On hienoa nähdä, että vaikka nyt on saavuttanut jotain, on yhä niin monta tasoa, jolle pystyy ottamaan sen seuraavan loikan. Se antaa iloa ja motivaatiota tulevaisuuteen. En missään nimessä koe, että oltaisiin lähelläkään huippua vielä.