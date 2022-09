Espanjan häikäilemätön siirto kuohuttaa – kohupelaaja Susijengin uuden sensaation esteenä: "Toimimme täysin sääntöjen mukaan"

Espanjassa on tapahtunut raju sukupolvenvaihdos. Maajoukkueessa pelasi vielä muutama vuosi sitten NBA-tähdet Pau ja Marc Gasol , Nikola Mirotic sekä eurokoripallon pistehirmu Juan Carlos Navarro .

Vuonna 2019 MM-kultaan Espanjan johdatti NBA-pelintekijätähti Ricky Rubio , joka myös puuttuu tämän vuoden joukkueesta. Toinen iso puutos on ennen kisoja loukkaantunut konkari Sergio Llull .

Tässä turnauksessa Espanja on jalkeilla melko nimettömällä kokoonpanolla aikaisempiin vuosiin verrattuna. Joukkueessa on kolme NBA-miestä: Juancho ja Guillermo Hernangomez sekä Usman Garuba. He muodostavat vaarallisen tornikolmikon Espanjan kokoonpanossa, mutta yksikään ei ole aivan NBA:n tähdistöainesta.