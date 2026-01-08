



Asian ytimessä: Suomi on Euroopan surkein, miten työttömyystilanne korjataan? 2:03 Miksi hallituksen työllisyystoimet eivät näy luvuissa? Julkaistu 12 minuuttia sitten Petri Tyynmaa petri.tyynmaa@mtv.fi Suomi on työllisyystilastoissa Euroopan surkein, miten työttömyystilanne korjataan? Kysymykseen etsittiin vastausta MTV Uutisten Asian ytimessä -ohjelmassa. EU:n tilastoviranomainen Eurostat julkaisi torstaina karut luvut. Suomi valahti vihoviimeiseksi EU:n työllisyystilastoissa. Eurostatin julkaiseman tilaston mukaan Suomen työttömyysaste oli marraskuussa noussut jo 10,6 prosenttiin. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa oli marraskuussa 276 000 työtöntä, eli 50 000 enemmän kuin samaan aikaan vuotta aiemmin. Suomen heikkoon työllisyystilanteeseen etsittiin vastauksia illan Asian ytimessä -ohjelmassa. Studioon astelivat kokoomuksen kansanedustaja Henrik Vuornos ja vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta. Vuornoksen mukaan työttömyystilanne on vakava, mutta ei toivoton. – Me ollaan useampi vuosi kynnetty heikon talouskasvun aikaa, mutta käytännössä kaikki ennustelaitokset ennustavat tälle ja tulevalle vuodelle talouden kääntymistä kasvuun, mikä tarkoittaa myös työttömyyden kääntymistä laskuun, hän sanoi. 1:43

Suomi valahti vihonviimeiseksi EU:n työllisyystilastoissa – tätä mieltä kansalaiset olivat

Virta kuvaili lukuja järkyttäviksi ja muistutti, että jokaisen luvun takana on ihminen ja peräänkuulutti hallituksen vastuuta.

– Totta kai me oppositiosta peräänkuulutamme hallituksen vastuuta siitä, että ehkä viimeistään nyt olisi hetki katsoa peiliin, että ovatko kaikki päätökset olleet sellaisia, jotka on kannattanut tehdä, hän sanoi.

Hallituksen työllisyystoimet eivät työllisyysluvuissa näy.

– Ei näy luvuissa, ja sehän tässä vaikeaa onkin, että me ollaan aika kiinni talouden suhdanteessa. Nyt on tehty tosi paljon rakenteellisia toimia. Meillä työllisyys on todella korkealla suhteessa siihen, miten taloudessa menee. Jotkut rakenteelliset uudistukset ovat varmasti purreet, mutta ne odottavat talouden kasvua, Vuornos sanoi.

Virran mukaan suomalaiset saattaisivat arvostaa, jos hallitus osoittaisi piirun verran nöyryyttä ja myöntäisi, että kaikki ei ole ehkä mennyt ihan putkeen.

– Toivoisin, että pääministeri arvioisi kokonaisvaltaisemmin sitä, että nyt kun tietoisin päätöksin työnnetään yli 30 000 lasta köyhyyteen, niin meillä on valtava määrä tutkimusnäyttöä siitä, miten lapsuudessa koettu köyhyys vaikuttaa tulevaisuuden hyvinvointiin, oppimiseen ja siihen, miten meillä on niitä tulevaisuuden innovaattoreita, hän sanoi.

Millä keinoin oppositio korjaisi heikon työllisyystilanteen? Myös Ukrainan sodan on sanottu olevan osittain syynä heikkoon työllisyystilanteeseen, mutta miksi tämä ei näy esimerkiksi Puolassa? Katso Asian ytimessä -ohjelman 2. jakso alta.

22:39

