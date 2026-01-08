Suomi on työllisyystilastoissa Euroopan surkein, miten työttömyystilanne korjataan? Kysymykseen etsittiin vastausta MTV Uutisten Asian ytimessä -ohjelmassa.
EU:n tilastoviranomainen Eurostat julkaisi torstaina karut luvut. Suomi valahti vihoviimeiseksi EU:n työllisyystilastoissa.
Eurostatin julkaiseman tilaston mukaan Suomen työttömyysaste oli marraskuussa noussut jo 10,6 prosenttiin. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa oli marraskuussa 276 000 työtöntä, eli 50 000 enemmän kuin samaan aikaan vuotta aiemmin.
Suomen heikkoon työllisyystilanteeseen etsittiin vastauksia illan Asian ytimessä -ohjelmassa. Studioon astelivat kokoomuksen kansanedustaja Henrik Vuornos ja vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta.
Vuornoksen mukaan työttömyystilanne on vakava, mutta ei toivoton.
– Me ollaan useampi vuosi kynnetty heikon talouskasvun aikaa, mutta käytännössä kaikki ennustelaitokset ennustavat tälle ja tulevalle vuodelle talouden kääntymistä kasvuun, mikä tarkoittaa myös työttömyyden kääntymistä laskuun, hän sanoi.
1:43