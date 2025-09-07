Suomen megasensaatio: Veikkauksen jättitappiot julki

Veikkaus kertoo Susijengin EM-kisojen yllätysvoiton tuoneen yhtiölle kirpeät tappiot.

Serbia, jota pidettiin koko EM-kisojen suurimpana voittajasuosikkina, oli luonnollisesti täysin ylivertainen ennakkosuosikki myös Susijengiä vastaan.

Toisin kävi. Yhtenäinen Suomi laittoi luun kurkkuun ja eteni sensaatiomaisesti EM-puolivälieriin 92–86-voitolla. Susijengin temppua on tituleerattu kotimaassa Suomen historian kaikkien aikojen palloiluvoitoksi ja kansainvälisessä koripallomaailmassa yhdeksi kaikkien aikojen shokkiteoista.

Suomalaiset uskoivat kuitenkin jättipaukkuun, sillä sen verran Susijengiä on Veikkauksella pelattu, että vedonlyöntiyhtiö teki kohteesta tiedotteensa mukaan yli 200 000 euron tappiot.

– Suomalaiset ovat pelanneet koko koripallon EM-kisojen aikana paljon Susijengin puolesta. Eilisillan otteluun oli lyöty tuhansia vetoa Suomen puolesta pienillä panoksilla. Suomen voiton kerroin oli Pitkävedossa kymmenen tietämillä ja kävi ottelun aikana Live-vedossa korkeimmillaan viidessätoista, Veikkauksen edustaja Sami Siltanen kommentoi tiedotteessa.

– Eilisillan ottelu oli meille kallis vedonlyönnin tarjoajana, mutta niin välillä käy. Eilen suomalaiset voittivat paljon juuri Suomelle tarjotun ison kertoimen ansiosta. Voittajia oli paljon, sillä tappio meille koostui lukuisista pienillä panoksilla tehdyistä Suomi-vedoista, Siltanen jatkaa.

Nähtäväksi jää, jatkuvatko Susijengin ihmeteot. Seuraava vastustaja on Georgia tai Ranska. Puolivälierän voittaja etenee jo mitalipeleihin.