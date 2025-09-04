Kommentti: Susijengin mitalisauma haihtui jo ilmaan – nyt vastaan tulee maailman paras koripalloilija

Suomen paras sauma edetä historiallisesti EM-kisojen mitalipeleihin oli haihtunut ilmaan jo ennen tylyä Saksa-tappiota. Susijengi joutuu seuraavaksi maailman parhaan koripalloilijan käsittelyyn, kirjoittaa MTV Urheilun Kasperi Kunnas.

Saksa on hallitseva maailmanmestari, EM-kisojen pronssimitalisti ja olympianelonen. Absoluuttisesti maailman parhaita joukkueita. Ottelun kulku ja loppulukemat olisivat voineet näyttää Suomen kannalta suotuisammilta, mutta kyseessä oli täysin odotettu budjettitappio.

Kahdesta hirmusta Suomen vastustajaksi lauantain neljännesvälierään valikoitui Serbia, joka taipui alkulohkon päätösottelussaan puhtaalla pelillä alkulohkon selvittäneelle Turkille. Huippujoukkueiden kesken nähtiin huippulaadukas koripallo-ottelu, joka olisi yhtä hyvin voinut olla turnauksen loppuottelu. Ennen turnauksen alkua juuri Saksa, Serbia ja Turkki olivat omat veikkaukseni mitaleille.

Turkillakin olisi ollut laittaa Suomea vastaan oma supertähtensä, hirmuista jälkeä EM-kisoissa tehnyt Houston Rocketsin Alperen Sengün.

Sen sijaan Susijengi kohtaa maailman parhaan koripalloilijan Nikola Jokicin. 30-vuotias Denver Nuggetsin pelaaja on valittu kolmesti NBA:n arvokkaimmaksi pelaajaksi. Viime kaudella hänen keskiarvonsa olivat 29,6 pistettä, 12,7 levypalloa ja 10,2 koriin johtanutta syöttöä. Käsittämätöntä.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Nikola Jokic on Serbian supertähti./All Over Press

Jokicille ei löydy puolustajaa koko maailmasta, saati sitten Susijengistä. Edellinen kohtaaminen nähtiin 2022 EM-kisojen alkulohkossa. Silloin Serbia teki Suomesta hakkelusta kentän molemmissa päissä. Tuloksena 30 pisteen turpasauna.

Tällä hetkellä mikään ei viittaa toisenlaiseen lopputulokseen, kun joukkueet pelaavat lauantaina pääsystä puolivälieriin. Harmi Susijengin kannalta, sillä jatkossa vastus olisi helpottunut huomattavasti.

Paras sauma unelmaan eli mitalipeleihin haihtuikin savuna ilmaan jo maanantaina, kun Suomi hävisi Liettualle. Se ottelu olisi pitänyt pystyä voittamaan.

Voitolla pudotuspeleissä olisi tullut vastaan Latvia, joka Riiassa kotiyleisönkin edessä on ollut vain varjo siitä joukkueesta, joka sijoittui kaksi vuotta sitten MM-kisoissa viidenneksi (ja oli todella lähellä voittaa tulevan maailmanmestarin Saksan puolivälierässä).

Kaikelle on todennäköisyytensä, myös Suomen voitolle Serbiasta. Henrik Dettmann aikanaan totesi, että "joskus koittaa sellainen tuhkimotarina, että tällainen pieni maa voittaa arvokisamitalin". Ei ehkä kuitenkaan tällä kertaa.