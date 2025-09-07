Lauri Markkasen NBA-seura repäisi Susijengin EM-sensaation jälkeen

Lauri Markkasen edustama NBA-seura Utah Jazz reagoi sosiaalisessa mediassa, kun Susijengi päihitti Serbian edetäkseen vasten kaikkia odotuksia EM-kisojen puolivälieriin.
Markkanen oli Susijengin paras pistemies, kun Serbia kaatui hillittömän trillerin päätteeksi lukemin 92–86. Utah Jazzin suomalaistähti nakutti 29 pistettä, jääden vain neljä pistettä Serbian supertähti Nikola Jokicista.
Ottelun päätyttyä FIBA EuroBasket hehkutti Suomen voittoa kovin sanoin.
– Suomi on saanut aikaan yhden kaikkien aikojen suurimmista yllätyksistä koripallon historiassa! FIBA kirjoitti X:ssä.
Utah Jazz puolestaan reagoi Susijengin temppuun suomalaisittain tunnetulla "Torille!" -meemillä. Kuvajulkaisu nousi saman tien suomalaisten koripallofanien suosioon.
EM-kisojen mestarisuosikkina pidetyn Serbian kukistanut Suomi kohtaa EM-kisojen puolivälierässä joko Ranskan tai Georgian.