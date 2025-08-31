Kommentti: Olin pahasti väärässä koripallon EM-kisoista – hätkähdyttävä näky Tampereella keskellä päivää

Koripallon EM-kisat Tampereella ovat olleet yleisömenestys. MTV Urheilun toimittaja Kasperi Kunnas ottaa hatun kouraan ja toteaa olleensa väärässä.

Vielä kaksi viikkoa sitten EM-kisojen lippukaupassa törmäsi yllättävään näkyyn. Suomen arkipeleihin oli myymättä vielä tuhansia tyhjiä paikkoja. Viikonlopun osalta halli oli täyttymässä komeasti, mutta muuten oli erikoisen hiljaista.

Päivitetään tilanne. Keskiviikon avausottelussa Ruotsia vastaan halli oli reilua tuhatta katsojaa vaille loppuunmyyty, mutta perjantaina ja lauantaina Susijengiä kannusti täysi tupa, 12 900 katsojaa. Maanantain Liettua-ottelu on lähellä myydä loppuun ja keskiviikolle Saksaa vastaan on sinnekin vain muutamia satoja lippuja jäljellä.

Komea loppukiri.

Kirjoitin kaksi viikkoa sitten, ettei Susijengin ja Lauri Markkasen ympärillä oleva buumi näytä täyttävän katsomoita. Ihan joka paikkaa ei täyttänytkään, mutta on silti paikallaan ottaa hattu kouraan ja todeta, että olin väärässä.

Suomen ottelut ovat oma lukunsa, mutta erityisen vaikuttavaa on ollut nähdä, kuinka paljon katsojia Tampereella on ollut iltapäiväotteluissa. Heti avauspäivänä mentiin yli 4 000 katsojan, mutta eilen vasta tapahtuikin. Liettua-Saksa-ottelua seurasi paikan päällä yli 10 000 katsojaa. Miettikää, puoli kahdelta iltapäivällä alkaneessa ottelussa!

Vertailun vuoksi edellisissä kotikisoissa kahdeksan vuotta sitten avausottelua Slovenian ja Puolan välillä seurasi Helsingissä 835 silmäparia. Eipä ole Luka Doncic tainnut sittemmin pelata yhtä harvalukuisen yleisön edessä…

Helsingissä iltapäiväpelien yhteenlaskettu katsojamäärä oli 29 103. Tampereella lukema on jo 36 529, kun takana on vasta kolme viidestä pelipäivästä. Aivan valtaisa ero.

(Iltapäiväpelien katsojalukemat eivät muuten ole täysin täsmällisiä, sillä liput on myyty kahden pelin paketteina, joten toisen ottelun ilmoitettu yleisömäärä perustuu arvioon.)

Yhteenlaskettu yleisömäärä Tampereella on tällä hetkellä 74 194, joten Koripalloliiton asettama 100 000 katsojan tavoite on näillä näkymin täyttymässä kirkkaasti.

Se on komea saavutus, etenkin kun liput Suomen peleihin ovat kallistuneet huimasti kahdeksan vuoden takaisesta. Myös muihin kisaisäntiin verrattuna Tampereella liput maksavat huomattavasti enemmän (ja ovat mielestäni edelleen peruskatsojalle turhan tyyriitä – kyllähän kaikkien Susijengin EM-kotipelien pitäisi olla loppuunmyytyjä!).

Koripalloliiton vinkkelistä hinnoittelu kuitenkin onnistui mallikkaasti. EM-kisoissa lipunmyyntitulot menevät 100-prosenttisesti järjestäjän kassaan ja taloudellisesti liitto jää turnauksesta iloisesti plussalle.

Toivottavasti tilipäivän myötä saamme nähdä panostuksia kansallisiin pääsarjoihin ja seuroihin. Niitä nimittäin tarvitaan, jotta Susijengi voi jatkossakin hyvin ja pitkään jatkuneesta korisbuumista halutaan pitää kiinni.