Suomen kiekkopomo huolissaan – tuhon tie uhkaa Heikki Hietanen toimii Suomen Jääkiekkoliiton puheenjohtajana. Tomi Natri /All Over Press Julkaistu 35 minuuttia sitten Tuomas Hämäläinen tuomas.hamalainen@mtv.fi @TuoHamalainen Kasperi Kunnas kasperi.kunnas@mtv.fi @kaustoFI Suomen Jääkiekkoliiton puheenjohtaja Heikki Hietanen on huolissaan Mestiksen kohtalosta ja lajin ajautumisesta liian pienen piirin pelaamiseksi Suomessa. Liigaviikko niputtaa

SM-liigan puheenaiheet! Uusi jakso katsottavissa MTV Katsomossa torstaisin. MTV Urheilu on uutisoinut SM-liigan sarjauudistuksesta vallitsevasta seurojen eripurasta. Marraskuun lopun yhtiökokouksessa on tarkoitus päättää uudesta sarjajärjestelmästä, joukkuemäärän vähentämisestä ja pudotuspelien tulonjaon uudistamisesta. Jos suunnitteilla olevat muutokset eivät toteudu, joukko seuroja on valmis hajottamaan nykyisen SM-liigan. Tapparan, HIFK:n ja TPS:n vetämä ryhmä on viime kädessä valmis irtautumaan sarjasta. Lue myös: SM-liigassa viitteitä panttivankitilanteeseen – "Isoin päätös minun elinaikanani"





Sikäli kuin muutoksia tapahtuu ja saadaan sovittua jatkosta, mikä Jääkiekkoliiton mahdollinen rooli on? Puheenjohtaja Heikki Hietanen nostaa merkittäviltä osin pöytään korkeimman Jääkiekkoliiton alaisen sarjan Mestiksen, joka on Suomen kakkossarja.

– Mestiksellä on iso rooli tässä koko keskustelussa, mitä on käyty. Liittona on totta kai tuotu Mestis-seurojen näkemyksiä tähän keskusteluun. Ennen kaikkea Suomi-kiekon näkökulmasta olemme koko ajan halunneet käydä tätä keskustelua niin, että Suomen kilpakiekko pysyy valtakunnallisena ja tämä ei mene liian pienen piirin pelaamiseksi, Hietanen kommentoi puhelimitse.

SM-liigalla on oma strategiatyöryhmänsä, mutta Jääkiekkoliitto on ollut huippukiekon neuvottelukunnassa puimassa asioita SM-liigan ja Mestiksen kanssa.

Tulevaisuutta tarkastellaan liitossa Hietasen mukaan paljolti U20-ikäluokan sarjajärjestelmän kautta.

– Ja jos mahdollisesti tullaan erilaisiin ratkaisuihin, mikä on sen kolmannen sarjatason kohtalo tulevaisuudessa, miten sitä pelataan? Meillä on kuitenkin halu, että jääkiekkoa pelataan ympäri Suomen. Se takaa sen, että meillä on pelaajamäärää tulevaisuudessakin. Samalla kun se kapenee aina huipulle asti, meidän on muistettava, että iso osa pelaajista tulee pieniltä paikkakunnilta ruohonjuurityön kautta.

Ei tuhota

3:32 SM-liigassa käsillä isoin päätös vuosikymmeniin – Liigaviikko puhuu jopa panttivankitilanteesta.

Hietanen jatkaa painokkain sanoin.

– Kuvio on se, että jos tätä väärällä tavalla kavennetaan, väylät nousta pelaamaan huipulle kapenevat. Meidän huoli on ensinnäkin Mestiksen kohtalo. Siellä tehdään hyvää pelaajakasvatusta, hyvää ammattimaista työtä.

– Ettei tuhota sellaisia paikkakuntia, joilla jo nyt tehdään hyvää työtä, vaan pidetään ne kaikki mukana tässä.

Kiekkopomo huomauttaa jääkiekon suuresta asemasta monen SM-liigapitäjän ulkopuolellakin.

– Se on monella paikkakunnalla ykköstuote, mitä koko kaupunki tai seutukunta seuraa. Emme halua missään tuhota jääkiekon kasvualustaa, missä jääkiekkoa tällä hetkellä pyörii.

Hietanen liputtaa sarjojen avoimen puolesta.

– Pitää olla myös sarjat auki alempaa ylöspäin. Sarja ei saa olla suljettu. Aidosti sarjat auki, että sieltä on mahdollisuus ylös.

– Liiga on auki, mutta onko sitten kuitenkaan käytännössä mahdollisuutta miten helposti nousta? Tai vaikeastihan sen pitää aina tapahtua, ei se helppoa saa olla. Mutta mieluummin pelattaisiin 30 paikkakunnalla kutakuinkin tosissaan, että se on tavoitteellista jääkiekkoa, jolloin sieltä voi nousta.

Kun jääkiekkoilijalla loppuu pelaaminen U20:ssä, pelaamista tosissaan on voitava halutessaan jatkaa jossain päin Suomea, Hietanen myös ynnää.

"Asiat pöydälle ja keskustelua"

Hietanen näkee kovan väännön Suomi-kiekon tulevaisuudesta ylipäätään hyvänä asiana.

– Minun mielestäni on ihan oikea tapa, että on niin sanotusti nostettu asiat pöydälle ja niistä käydään keskustelua. Sitten haetaan paras mahdollinen toteutus. Siitähän tässä kysymys on.

Mitä ajatuksia herättää, että MTV Urheilunkin tietojen mukaan on useampi seura, jotka ovat valmiita jättämään SM-liigan, jos muutoksista ei päästä yhteisesti sopuun?

– Olemme käyneet keskustelua huippukiekon neuvottelukunnassa ihan faktapohjien perusteella. Tätä huhua olen itsekin kuullut, mutta en halua lähteä huhuja kommentoimaan.